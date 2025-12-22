Đối tượng truy nã dùng bơm tiêm chống trả, cảnh sát phải nổ súng

Sau khi gây tai nạn giao thông làm chết người tại TP Huế, Hải bỏ trốn vào Đắk Lắk, tiếp tục tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Võ Phi Hải. Ảnh: Anh Đức.

Ngày 22/12, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng gây tai nạn giao thông làm chết người tại TP Huế, sau đó bỏ trốn vào địa bàn và tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ.



Đối tượng bị bắt là Võ Phi Hải (43 tuổi, trú phường Hương An, TP Huế).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 16/12, Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi, trú phường Buôn Hồ), Lê Bá Khâm (21 tuổi, trú xã Krông Búk), Vĩ Minh Đức (21 tuổi) và Vi Quốc Đạt (17 tuổi), cùng trú xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Mở rộng điều tra, Công an phường Buôn Ma Thuột xác định Võ Phi Hải là người đã cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng trên sử dụng. Qua xác minh nhanh, lực lượng Công an làm rõ: Ngày 21/5, Hải điều khiển ô tô tại TP Huế gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Huế đã ra quyết định truy nã Hải về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Lực lượng công an mật phục, bắt giữ đối tượng Võ Phi Hải. Ảnh: Anh Đức.

Chỉ chưa đầy 72 giờ truy xét, đến đêm 19/12, Công an phường Buôn Ma Thuột tổ chức mật phục, bắt giữ Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại hẻm 44, đường Y Ngông. Quá trình vây bắt, Hải chống đối quyết liệt, có ý định dùng ống kim tiêm chống trả, buộc tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Theo cơ quan Công an, Võ Phi Hải nghiện ma túy nhiều năm, có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.