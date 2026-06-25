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Pháp luật

Đối tượng phá kính nhiều ôtô để ở đường khai gì?

  • Thứ năm, 25/6/2026 15:37 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Do xích mích với một nhóm người trong lúc hát karaoke, Trần Văn Long đã cầm 2 con dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/6, Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ôtô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ triển khai đến hiện trường, khống chế đối tượng cùng 2 con dao về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

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Đối tượng Trần Văn Long (SN 1988).

Tại trụ sở, lực lượng Công an đã xác định danh tính đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Long (SN 1988, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội).

Long là đối tượng đã có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Trần Văn Long khai nhận do có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người không quen biết trong lúc hát karaoke, Long đã cầm 2 con dao (một dao phay, một dao gọt hoa quả) đi tìm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm thấy.

Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ôtô đỗ ven đường.

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Ôtô bị đối tượng chém vào kính.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an phường Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/ha-noi-doi-tuong-pha-kinh-nhieu-o-to-de-o-duong-khai-gi-post1854250.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

phá kính nhiều ôtô phá kính nhiều ôtô

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