Đối tượng người nước ngoài tổ chức 'sới bạc' núp bóng câu lạc bộ Poker

Trong nửa năm, câu lạc bộ Poker do đối tượng người Hàn Quốc mở trong khách sạn Grand Plaza ở Hà Nội đã thu về hàng trăm tỷ đồng.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Yang Seung Huyn (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc) mức án 6 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế" và 3 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", tổng hợp hình phạt là 9 năm 6 tháng tù.

Cùng về 2 tội danh trên, bị cáo Trịnh Thùy Linh (SN 1993, ở Thanh Hóa) bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Thị Hà (SN 1990, ở Hà Nội) phải lĩnh 2 năm tù. Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Tình (SN 1982, ở Hà Nội) chịu 24 tháng tù, nhưng được hưởng treo về tội "Trốn thuế".

Trong vụ án, có 6 người bị phạt tù về tội "Đánh bạc" gồm: Trần Mạnh Cường (SN 1986, ở Hà Nội) 15 tháng tù; Lưu Thanh Hải (SN 1986, ở Hà Nội) 18 tháng; Nguyễn Khang Tuân (SN 1991, ở Hưng Yên) 24 tháng; Nguyễn Vũ Hải (SN 1986, ở Hà Nội) 18 tháng; Trần Quốc Đạt (SN 1985, ở Ninh Bình) 18 tháng và Nguyễn Đức Thịnh (SN 1983, ở Bắc Ninh) 24 tháng tù.

Một tụ điểm đánh bạc trong khách sạn "sang" bị lực lượng công an triệt phá. Ảnh: Minh họa.

Theo cáo trạng, năm 2023, Yang Seung Hyun thành lập Công ty Black Oak Games với đại diện theo pháp luật là Trịnh Thùy Linh. Doanh nghiệp này lại thành lập Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Bolton Hold’em, hoạt động tại tầng 1, tòa Grand Plaza, số 117 phố Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Theo quy định, Câu lạc bộ được tổ chức tập huấn hàng ngày đối với môn Poker, nhưng không được thu tiền, trả thưởng; không được cho hội viên mua buying rebuy, kết thúc thi đấu không được quy đổi chip để trả thưởng.

Nhưng vì thu lợi, Yang Seng Hyun, Trịnh Thùy Linh và Nguyễn Thị Hà tổ chức các giải thi đấu núp bóng dưới hình thức tập huấn hàng ngày để không bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Nhóm này đưa ra mức giải thưởng hấp dẫn để thu hút người chơi, quảng cáo trên Website, Facebook để lôi kéo người chơi và hội viên tham gia. Yang, Linh và Hà tổ chức các giải thi đấu hàng ngày có tên Tornado, Hyper hoặc Mini...

Người chơi sẽ làm thủ tục "check-in" tại quầy lễ tân sau đó được hướng dẫn mua buyin tại thu ngân (Cashier), xếp số và được sắp xếp bàn chơi. Tại mỗi bàn chơi sẽ có một nhân viên chia bài (Dealer) và trong thời gian chơi sẽ có 4 người giám sát.

Tùy từng ngày, câu lạc bộ quyết định bắt đầu giờ chơi, đăng ký mua buyin (lệ phí đăng ký), rebuy (lệ phí đăng ký lại) để mua số lượng chips cố định, mỗi lần khoảng từ 10.000 chips đến 20.000 chips), mỗi giải có 13 đến 20 vòng chơi.

Việc thắng giải, nhận thưởng trong thi đấu sẽ được xác định dưới hai hình thức. Có thể là người chơi chơi đến vòng cuối cùng và thẳng thua tính trên lượng chips nhận về. Cách thứ 2, người chơi cùng chơi đến vòng chơi ITM (khi chỉ còn 14% người đăng ký chơi), người tham gia không cần chơi đến vòng đấu cuối cùng mà có thể dừng cuộc chơi, chia giải thưởng căn cứ trên số chips đang nắm giữ.

Quá trình tổ chức giải hàng ngày, câu lạc bộ duy trì 40 nhân viên chia bài dealer, 4 nhân viên TD (trọng tài, giám sát), 2 nhân viên thu ngân (cashier) cùng bộ phận phục vụ ăn uống, bảo vệ.

Cơ quan điều tra làm rõ, cách thức tính thắng thua mỗi ván chơi Poker. Cụ thể, mỗi bàn chơi sẽ có một người chia bài. Ban đầu, nhân viên chia bài chia cho mỗi người 2 quân bài, người chơi lên bài rồi tố chips (có thể theo hoặc bỏ bài).

Khi không có ai tố nữa thì nhân viên chia bài chia 3 quân bài (Flop) ngửa ra giữa bàn, người chơi tiếp tục tố chips đến khi không ai tố nữa thì nhân viên chia bài chia 1 quân bài (Tum).

Người chơi tiếp tục tố chips đến khi không có ai tố nữa thì nhân viên chia bài tiếp tục chia 1 quân bài (River), người chơi tiếp tục tố đến khi không còn ai tố nữa thì cùng lật so bài.

Nếu người chơi có 2 quân bài đã được chia từ đầu ghép với 5 quân bài ở giữa bàn mà lớn nhất là thắng. Theo quy định, 5 quân từ 10, J, Q, K, A đồng chất là lớn nhất, sau đến tứ quý rồi xuống 3 quân bài giống nhau và 2 lá bài của một đôi; tiếp đến là thùng gồm 5 quân bài liền kề đồng chất và sảnh gồm 5 quân bài liền kề không đồng chất.

Sau đó là xám gồm 3 quân bài giống nhau rồi đến 2 đôi bài và 1 đôi bài; thấp nhất là 5 quân bài cao nhưng không giống nhau. Sau mỗi ván chơi, người thắng sẽ được số chips đã tố của mọi người thua.

Khi kết thúc giải đấu, trọng tài báo cho Yang Seung Hyun và Nguyễn Thị Hà biết những người thắng cuộc để nhóm này rút tiền, trả thưởng.

Tài liệu thu giữ được trong máy tính của Câu lạc bộ thể hiện, từ 20/3/2024 đến ngày 30/9/2024, câu lạc bộ tổ chức 1.479 giải trái phép. Tổng số tiền thu từ những người chơi là 406 tỷ đồng ; đã trả thưởng là 367 tỷ đồng và Câu lạc bộ hưởng lợi hơn 26 tỷ.

Bị cáo Yang Seung Hyun có lời khai, trên sổ sách, Câu lạc bộ lãi hơn 26 tỷ đồng nhưng thực tế bị lỗ vì phải trả tiền thuê nhà, mua sắm trang thiết bị, trả lương nhân viên.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc như trên, cơ quan tố tụng xác định năm 2024, Công ty Black Oak Game được tổ chức giải đấu giao hữu Poker Hà Nội mở rộng Vietnam International Poker Tour-Vipt Tournament.

Câu lạc bộ thu tổng số tiền của những người tham gia giải là 14,6 tỷ đồng và trả thưởng là 14 tỷ. Tuy nhiên, nhóm Yang Seung Hyun không xuất hóa đơn đối với tiền thu được từ vận động viên tham gia thi đấu; trả thưởng cho vận động viên trúng thưởng đúng với số tiền họ được nhận mà không trừ tiền thuế TNCN nên đã trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng .