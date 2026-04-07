Đối tượng mang 2 tiền án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các ngân hàng

Hảo có khoản nợ xấu, nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Vì thế, Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân để qua mặt ngân hàng, sau đó ký hợp đồng vay tiền rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 3/2018, Hảo có khoản nợ xấu, nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Vì thế, Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân gồm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt ngân hàng, sau đó ký hợp đồng vay tiền rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Hảo tại phiên tòa.

Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 18/1/2019, Hảo đã sử dụng 6 giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của cá nhân và ngân hàng. Trong đó, Hảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của và 400 triệu đồng của anh Nguyễn Trường (ở Hà Nội).

Đối với việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bản án xác định Hảo liên hệ với anh Nguyễn Tuấn A (nhân viên Công ty cổ phần Hà Thành) hỏi mua 2 ôtô Ford Transit loại 16 chỗ với giá hơn 1,5 tỷ đồng , hợp đồng mua theo hình thức trả trước một phần tiền, phần còn lại vay vốn ngân hàng.

Hảo nhờ vợ là chị H đứng tên mua 2 ôtô trên và được cấp 2 giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, Hảo thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tiếp đó, bị cáo liên hệ với cán bộ tín dụng ngân hàng để vay vốn mua xe. Hảo cung cấp các giấy tờ giả mạo và được ngân hàng phát hành bảo lãnh cho khoản tiền mua xe.

Hảo trao đổi với chị H để chị này đứng tên đăng ký xe. Ngày 15/3/2018, Hảo và chị H làm thủ tục đăng ký chiếc xe trên tại cơ quan công an. Ngay khi có giấy hẹn đăng ký xe, Hảo đã chụp lại thông tin đăng ký rồi thuê người làm giả giấy đăng ký xe.

Ngày 23/3/2018, Hảo, chị H và nhân viên ngân hàng đến lấy đăng ký xe như giấy hẹn. Lúc này, Hảo đã đánh tráo giấy đăng ký xe và đưa cho nhân viên ngân hàng giữ giấy đăng ký giả, còn bản thân giữ giấy đăng ký thật. Cùng ngày, ngân hàng đã giải ngân cho Hảo vay 700 triệu đồng để thanh toán tiền mua xe.

Ngày 29/3/2018, Hảo cũng thực hiện thủ đoạn trên để đăng ký với chiếc xe thứ hai và được ngân hàng giải ngân cho vay 1,4 tỷ đồng .

Cùng thời gian trên, với chiêu tương tự, Hảo liên hệ vay vốn một ngân hàng khác để mua 2 ôtô Ford Transit nêu trên. Hảo đã cung cấp cho phía ngân hàng các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán xe, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bản sao trích lục kết hôn.

Để không bị phát hiện chiếc xe trên đã bị thế chấp ở ngân hàng, Hảo thuê người làm chậm đăng ký giao dịch bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp.

Vì vậy, khi cán bộ ngân hàng tiến hành thẩm định đã không phát hiện ra ôtô này đã bị thế chấp ở ngân hàng khác. Hảo đã vay rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của ngân hàng này.

Tháng 8/2022, Hảo từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 25 năm tù về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" với cáo buộc, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của nhiều ngân hàng và 5 bị hại.

Với tổng hình phạt của 2 bản án, Hảo phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù.