Đối tượng gây rối trật tự công cộng đầu thú

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận và làm việc với Nguyễn Văn Ên (sinh năm 1978, cư trú ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân).

Đây là đối tượng đã bị khởi tố về hành vi can tội gây rối trật tự công cộng, ra đầu thú.

Trước đó, khu vực mỏ cát trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long, được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty Trường Sơn và Công ty Xây dựng Miền Nam hoạt động khai thác nhằm phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Ên.

Trước khi các công ty khai thác, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân về việc triển khai thực hiện chủ trương, không có hành vi cản trở, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Khoảng 8h ngày 29/6, Công ty Trường Sơn và Công ty Xây dựng Miền Nam đóng cọc cặp sông thuộc phạm vi cho phép khai thác cát tại mỏ cát trên, một số người dân tụ tập, ngăn cản, không cho thi công cắm cọc.

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần phát loa tuyên truyền, vận động, đối tượng Nguyễn Văn Ên và Đặng Văn Dùng (sinh năm 1972, cư trú ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân) có hành vi cản trở, chống lại lực lượng thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự.

Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam Đặng Văn Dùng.

Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam Đặng Văn Dùng để điều tra về hành vi can tội “Chống người thi hành công vụ”, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Ên để điều tra về hành vi can tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, Ên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3/7, Ên đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.