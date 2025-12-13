Đối tượng dùng súng AK cướp ở bãi vàng sa lưới sau 36 năm

Ngày 12/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Đinh Nhiên, đối tượng bị truy nã 36 năm về 2 tội danh "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
|
Đối tượng truy nã Đinh Nhiên tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp.
Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, do thiếu tiền tiêu xài, Nhiên cùng một nhóm đối tượng đã sử dụng súng AK, đạn và lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của người dân hành nghề đãi vàng qua lại các khu vực Bãi Tranh và Quạt (trước đây thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nay là xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị).
Sau khi gây án, Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Lào sinh sống. Nhiều đợt truy tìm được triển khai trong suốt hàng chục năm, song đều không mang lại kết quả do đối tượng liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.
Đêm 11/12, khi đối tượng này vừa từ Lào trở về xã Tuyên Lâm, thì bị Công an bắt giữ.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.