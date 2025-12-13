Đối tượng dùng súng AK cướp ở bãi vàng sa lưới sau 36 năm

Sau hơn 3 thập niên biệt tăm, Đinh Nhiên (SN 1967, trú xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị), đối tượng từng cầm súng AK chặn đường cướp tài sản tại các bãi vàng Bãi Tranh và Quạt, đã sa lưới Công an.

Ngày 12/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Đinh Nhiên, đối tượng bị truy nã 36 năm về 2 tội danh "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng truy nã Đinh Nhiên tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, do thiếu tiền tiêu xài, Nhiên cùng một nhóm đối tượng đã sử dụng súng AK, đạn và lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của người dân hành nghề đãi vàng qua lại các khu vực Bãi Tranh và Quạt (trước đây thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nay là xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi gây án, Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương, vượt biên sang Lào sinh sống. Nhiều đợt truy tìm được triển khai trong suốt hàng chục năm, song đều không mang lại kết quả do đối tượng liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Đêm 11/12, khi đối tượng này vừa từ Lào trở về xã Tuyên Lâm, thì bị Công an bắt giữ.