Đối tượng chiếm đoạt 6 ôtô của người khác lĩnh án

Nguyễn Bá Sang nhận 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Bá Sang tại tòa. Ảnh: Công an nhân dân.

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 15/6, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang (SN 1997, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Sang mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sang lĩnh án 30 năm tù.

Theo cáo trạng, Sang kinh doanh dịch vụ cho thuê ôtô nên biết có nhiều người cho thuê ô tô tự lái hợp đồng theo ngày và tháng.

Khoảng tháng 7/2023, Sang nảy sinh ý định thuê ôtô của nhiều người đem đi cầm lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện, Sang liên hệ và thỏa thuận thuê 3 chiếc ôtô 7 chỗ và 1 ôtô 5 chỗ của các anh T.A.N., H.V.U.E., N.T.Y. và C.H.A..

Thời gian đầu Sang thanh toán tiền thuê xe đúng hẹn cho các bị hại. Sau khi nhận được xe, Sang đem 4 chiếc ôtô trên đi cầm lấy tiền rồi bỏ trốn.

Đến khoảng tháng 3/2024, không thấy Sang trả tiền thuê, các bị hại yêu cầu Sang trả tiền và mang xe về trả. Sang hứa hẹn nhiều lần mà không thực hiện.

Sau khi biết Sang mang xe đi cầm, các bị hại đã tố giác hành vi phạm tội của Sang đến cơ quan công an.

Ngoài ra, Sang còn nhận cầm 2 chiếc xe ô tô 7 chỗ và 5 chỗ của anh Đ.H.T với giá 90 triệu đồng mỗi chiếc.

Sang đem 2 chiếc ôtô trên đi cầm chỗ khác với giá 120 triệu đồng mỗi chiếc rồi chiếm đoạt. Đến ngày 5/11/2024, Sang bị khởi tố để điều tra.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Sang có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.