Đời tư ít biết của Haaland được hé lộ

Erling Haaland gây chú ý với chuyện tình giản dị cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen, từ tin nhắn làm quen ban đầu đến mái ấm hạnh phúc bên con đầu lòng.

Bạn gái Isabel chủ động làm quen Haaland.

Trong buổi phỏng vấn với đài NRK (Na Uy), Haaland tiết lộ chính bạn gái Isabel chủ động bắt đầu mối quan hệ của cả hai. "Cô ấy là người nhắn cho tôi trước. Cô ấy chơi cùng CLB với tôi ở Bryne. Chính cô ấy để ý đến tôi trước, chứ không phải tôi", Haaland nói.

Trước đó, Haaland và Isabel bén duyên khi cùng tập luyện tại học viện trẻ Bryne. Haaland gia nhập đội bóng từ năm 5 tuổi và gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chuyển sang RB Salzburg, Dortmund rồi Man City. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ thời điểm Haaland chơi cho Dortmund, khi Isabel thường xuyên sang Đức thăm anh.

Kể từ khi tiền đạo người Na Uy chuyển tới Man City, Isabel xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, đặc biệt trong các dịp ăn mừng danh hiệu cùng đội bóng. Tháng 12/2024, cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng.

Haaland tiết lộ anh gần như phải "chạy đua với thời gian" để có mặt tại bệnh viện sau một trận đấu của Man City, nhưng cuối cùng vẫn kịp chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng.

Trong cuộc phỏng vấn, Haaland cũng bật mí về những buổi hẹn hò lãng mạn cùng bạn gái. Thay vì xa hoa, mọi thứ khá giản dị và gần gũi.

"Tôi là người nấu ăn. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng cô ấy thích chơi game. Chúng tôi chơi Minecraft với nhau, xây nhà và làm đủ thứ. Hoặc chúng tôi trở về Bryne và gọi kebab", Haaland chia sẻ.

Hè vừa qua, Haaland và Isabel bị bắt gặp nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Ibiza (Tây Ban Nha), trước khi tham dự các sự kiện thời trang ở Italy. Cuộc sống kín tiếng nhưng hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.