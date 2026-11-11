Đời thường của cầu thủ nhập tịch ghi bàn ngày ra mắt tuyển Việt Nam

Tháng 7/2026, Olaha chia tay Sông Lam Nghệ An để gia nhập CLB Công an TP.HCM. Trong bài đăng chia tay, Olaha gửi lời cảm ơn đến người dân và người hâm mộ xứ Nghệ sau nhiều năm gắn bó, khẳng định: "Sông Lam sẽ luôn là mái nhà của tôi và tôi sẽ mãi là người hâm mộ đội bóng này". Ảnh: CLB Công an TP.HCM/Facebook.