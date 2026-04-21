Đội Premier League đầu tiên xuống hạng

Rạng sáng 21/4, trận hòa 0-0 của West Ham trước Crystal Palace tiễn Wolverhampton xuống hạng sớm 5 vòng đấu.

Wolves xuống hạng.

Việc West Ham có điểm tại sân Selhurst chính thức dập tắt hy vọng mong manh của Wolves tại Ngoại hạng Anh. Sau 33 vòng, "Bầy sói" chỉ có 17 điểm, kém vị trí an toàn 16 điểm, trong khi chỉ còn 5 trận chưa đấu.

Wolves sẽ trở lại giải hạng Nhất sau 8 năm liên tiếp tung hoành tại Ngoại hạng Anh, với đỉnh cao là hai mùa giải liên tiếp kết thúc ở nửa trên bảng xếp hạng khi còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nuno Santo, người hiện tại nắm quyền tại West Ham.

Wolves trả giá đắt vì kế hoạch chuyển nhượng thiếu hợp lý. Việc bán đi quá nhiều trụ cột khiến đội chủ sân Molineux dần mất phương hướng. Những nỗ lực vùng lên trong thời gian gần đây là không đủ để cứu vớt một mùa giải thảm họa.

Đội vui nhất sau trận hòa của West Ham có lẽ là Tottenham, bởi CLB Bắc London vẫn còn cơ hội lớn để trụ hạng, khi chỉ kém đối thủ cùng thành phố 2 điểm.

5 trận còn lại đều là "chung kết" với West Ham.

Trở lại với trận đấu giữa Crystal Palace và West Ham, chủ nhà đang có phong độ cao sau khi tiến vào bán kết Conference League nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ để xác lập kỷ lục ba chiến thắng liên tiếp trên sân nhà.

Hiệp một diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn. Brennan Johnson bên phía "Đại bàng xanh" liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, trong khi West Ham đáp trả bằng cú "xe đạp chổng ngược" của Taty Castellanos bị hậu vệ đối phương cản phá ngay trên vạch vôi. Trước khi hiệp một khép lại, thủ thành Dean Henderson đã phải trổ tài cứu thua xuất sắc sau cú đánh đầu dũng mãnh của Konstantinos Mavropanos.

Bước sang hiệp hai, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi Ismaila Sarr đưa được bóng vào lưới West Ham, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi chạm tay của Mateta. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.