Sông Lam Nghệ An bị đội bóng thuộc nhóm cuối bảng Thể Công - Viettel cầm hòa không bàn thắng tại vòng 8 V.League tối 20/11. Đây là trận hòa thứ 5 của họ từ đầu mùa.

Thể Công - Viettel có trận hòa nhạt nhòa trước Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA.

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà, Thể Công - Viettel chủ động đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc, nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức của SLNA. Phút 17, Hernandes Rodrigues tung cú dứt điểm nhưng bóng chạm người hậu vệ SLNA đi hết đường biên ngang. Đến phút 26, Nguyễn Hoàng Khanh thực hiện cú đá phạt ở góc hẹp, song thủ môn Cao Văn Bình kịp thời phản xạ, hóa giải nguy hiểm.

Bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện ở phút 37 khi trọng tài tham khảo VAR để kiểm tra tình huống có thể rút thẻ đỏ với Doãn Ngọc Tân. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài quyết định không truất quyền thi đấu tiền vệ này.

Ba phút sau, Doãn Ngọc Tân tiếp tục tạo dấu ấn bằng cú sút xa buộc thủ môn Cao Văn Bình phải vất vả cản phá. Khuất Văn Khang băng vào đá bồi nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co. Phút 48, Hernandez có bóng ở rìa vùng cấm rồi nhanh chóng tung cú sút nhưng không đánh bại được Cao Văn Bình. Phút 61, tới lượt Ngọc Tân có pha đoạt bóng, áp sát vùng cấm rồi chuyền thuận lợi cho Triệu Việt Hưng. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ Thể Công - Viettel không thể đánh bại Văn Bình.

Càng về cuối trận, đội chủ nhà càng tỏ ra bế tắc. Phút 75, hàng phòng ngự Thể Công - Viettel để Luiz có cơ hội đối mặt, nhưng thủ môn Văn Việt kịp thời băng ra ngăn chặn. Trong khi đó, Thể Công - Viettel chuyển sang sử dụng nhiều đường tạt cánh đánh đầu ở những phút cuối nhưng không tạo được đột biến.

Phút 85, SLNA có cơ hội đáng chú ý từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20 m. Cú sút đưa bóng đi cao hơn khung thành trong gang tấc. Không đội nào ghi được bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu. Hai đội chia điểm với tỷ số 0-0.

Trận hòa không bàn thắng khiến Thể Công - Viettel tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng tại V.League lên con số 7. Sau 8 vòng, đội bóng áo lính mới có 6 điểm, tạm đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu đáng thất vọng với đội bóng giành ngôi á quân mùa trước, nhất là khi sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sau khi chia tay HLV Velizar Popov vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Chiều ngược lại, SLNA vẫn đang bay cao ở V.League mùa này. Tuy nhiên, việc bị cầm hòa lần thứ 5 chỉ sau 8 vòng cho thấy hạn chế của đội bóng xứ Nghệ. Thành tích lúc này vì thế là kết quả đáng khen ngợi so với thực lực của họ. Vị trí nhì bảng của SLNA nhiều khả năng sẽ mất vào tay CLB Công an Hà Nội hoặc Ninh Bình sau lượt trận cuối tuần này.

CLB Thanh Hóa chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp không thể đánh bại HAGL. Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 17h, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh mở tỷ số ở phút 25 nhờ pha lập công của cầu thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath. Tuy nhiên, HAGL kịp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một khi Jacintho Ferreira Matheus Lucas đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng phố núi.

Sang hiệp hai, Matheus Monteiro Martins tận dụng cơ hội trong vùng cấm, dứt điểm đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên ở phút 60, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 20/11. Đồ họa: VPF.