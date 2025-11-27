Đổi mới AI đồng hành cùng tăng trưởng thị trường bán lẻ Việt Nam

Khi thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục mở rộng và phát triển, AI có thể giúp các nhà bán lẻ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục mở rộng, với mức chi tiêu cho tiêu dùng được dự báo tăng đều đặn trong những năm tới. Trong môi trường cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành ưu tiên chiến lược để nhà bán lẻ nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành. Thành công khi sử dụng sản phẩm công nghệ là khả năng xử lý dữ liệu ngay tại điểm phát sinh, duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường đòi hỏi cao, và linh hoạt mở rộng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Sự bứt phá của thị trường AI trong lĩnh vực bán lẻ

Trên phạm vi toàn cầu, thị trường AI trong lĩnh vực bán lẻ dự kiến đạt hơn 39 tỷ USD vào năm 2029, gấp gần 6 lần so với năm 2022 - minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của AI trong củng cố năng lực cạnh tranh.

Để triển khai hiệu quả, có 2 nền tảng cốt lõi: Điện toán biên (Edge Computing) cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực ngay tại cửa hàng hoặc kho hàng, và quản lý ngoài băng tần (Out-of-Band Management) giúp giám sát, cập nhật từ xa kể cả khi hệ thống gặp sự cố. Sự kết hợp này giúp giảm phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu đám mây, đồng thời bảo đảm khả năng phản hồi và tính liên tục trong vận hành.

Dựa trên nền tảng công nghệ và ngành bán dẫn phát triển vững mạnh, các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Taiwan Excellence đã ứng dụng hai công nghệ này vào những giải pháp tiên tiến. Các đổi mới ấy thể hiện khả năng xử lý tại biên, sự ổn định và tính linh hoạt - mang đến cho ngành bán lẻ Việt Nam những công cụ thiết yếu để tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số.

Ba giải pháp được vinh danh bởi Taiwan Excellence

Được ví như một "trạm xử lý AI tại biên", D115W AI Box PC có thiết kế nhỏ gọn nhưng bền bỉ chuẩn công nghiệp. Tích hợp mô-đun NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nano, thiết bị có thể vận hành liên tục trong dải nhiệt độ từ -25-60 độ C mà không cần quạt tản nhiệt, giúp hạn chế bụi bẩn và kéo dài tuổi thọ. Với hệ thống cổng kết nối đa dạng, truyền dẫn PoE tích hợp và khả năng quản lý ngoài băng tần, D115W cho phép triển khai trực tiếp các ứng dụng AI trong bán lẻ thông minh, camera thông minh và thành phố thông minh, bảo đảm xử lý dữ liệu nhanh và an toàn mà không phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu đám mây.

D115W AI Box PC là công cụ giám sát, phân tích hành vi khách hàng hoặc vận hành các hệ thống quản lý thông minh trực tiếp tại chỗ.

Đối với doanh nghiệp muốn tối ưu quy trình và giảm lao động thủ công, UP Xtreme 7100 Edge Developer System là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là giải pháp robot "tất cả trong một" do AAEON phát triển, phù hợp với các ứng dụng như robot di động tự hành (AMR), xe điều hướng tự động (AGV) và tự động hóa công nghiệp. Với kích thước 152 mm x 124 mm x 40 mm, hệ thống được trang bị nền tảng CPU Intel N-series tiết kiệm điện và chi phí, cùng đầy đủ giao diện truyền thông để mở rộng linh hoạt.

UP Xtreme 7100 Edge Developer System có thể được tích hợp vào robot vận chuyển hàng trong kho, hệ thống đóng gói tự động hoặc robot phục vụ khách hàng tại cửa hàng.

DFI Intelligent AI Retailer Kiosk mở ra thế hệ dịch vụ tự động mới. Thiết bị này tích hợp nền tảng AI biên mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều hệ điều hành trên cùng một phần cứng. Nhờ đó, một kiosk có thể đảm nhận nhiều tác vụ: Nhận diện khuôn mặt, quảng cáo cá nhân hóa, giao dịch an toàn hay tương tác với khách hàng bằng mô hình ngôn ngữ lớn.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong thiết kế hệ thống nhúng và kiosk mô-đun, DFI bảo chứng độ tin cậy và tính linh hoạt. Hệ thống còn được trang bị quản lý từ xa nâng cao, cho phép cập nhật và xử lý sự cố ngay cả khi tắt nguồn, giúp nhà bán lẻ cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và tạo nên trải nghiệm tự phục vụ thông minh, hấp dẫn hơn.

DFI Intelligent AI Retailer Kiosk là giải pháp kiosk thế hệ mới.

Điểm chung của 3 giải pháp trên là khả năng xử lý biên cho phản hồi tức thì, tính ổn định cao cung cấp dịch vụ liên tục, và khả năng mở rộng linh hoạt phục vụ nhiều nhu cầu bán lẻ khác nhau. Với thị trường bán lẻ năng động của Việt Nam, đây là những công cụ sẽ giúp nâng cao hiệu suất, giảm chi phí và mang đến trải nghiệm khách hàng thông minh, hấp dẫn hơn.

Khi Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số thông minh, AI không còn là mục tiêu xa vời mà trở thành nhu cầu thiết yếu. Các giải pháp được vinh danh bởi Taiwan Excellence chính là bảo chứng để doanh nghiệp tự tin dẫn dắt sự thay đổi - nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình tương lai bán lẻ thông minh.

