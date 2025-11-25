Chuyên gia AI chia sẻ tại Tọa đàm Đạo đức và An toàn AI VinFuture

Sức mạnh xử lý dữ liệu khổng lồ của AI đang tạo ra bước nhảy vọt công nghệ, đồng thời đặt nhân loại trước những rủi ro, thách thức đạo đức và các giới hạn mới cần được nhận diện.

Tọa đàm với chủ đề “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức vào ngày 2/12. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025.

Tọa đàm quy tụ những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI, các nhà hoạch định chính sách để cùng tập trung thảo luận về cách phát triển AI có trách nhiệm, thúc đẩy hợp tác quốc tế để củng cố quản trị AI toàn cầu.

Tác động không biên giới

GS Toby Walsh, chuyên gia hàng đầu thế giới về AI tại Đại học New South Wales (Australia) và là một trong những diễn giả của tọa đàm, cho biết chủ đề “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” không thể phù hợp hơn trong thời điểm hiện nay.

“Đạo đức và an toàn không phải rào cản của đổi mới. Ngược lại, đó là nền tảng của sự phát triển bền vững”, ông nói.

Nhận định của ông được đưa ra trong bối cảnh sức mạnh xử lý dữ liệu khổng lồ cùng khả năng ra quyết định phi cảm xúc của AI đặt ra hàng loạt câu hỏi về rủi ro, đạo đức và giới hạn mới của công nghệ. Theo ông, vấn đề trọng tâm của thời đại không phải là kìm hãm tốc độ phát triển của AI, mà định hướng nó theo cách mang lại sự thịnh vượng cho nhân loại.

Với tầm ảnh hưởng lớn, GS Walsh cho rằng nhiệm vụ cấp thiết là bảo đảm hệ thống AI được phát triển phù hợp với giá trị con người.

“Tác động của AI đến Việt Nam không kém Mỹ, Trung Quốc hay Australia. Chúng ta cần tránh để thế giới trở thành nơi mà ‘sự an toàn’ chỉ là đặc quyền xa xỉ của một số ít người”, ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, GS Edson Prestes đến từ Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (Brazil) cho rằng bất cứ hệ thống hay ứng dụng AI nào được phát triển tại một quốc gia đều có khả năng lan rộng ra toàn cầu.

“Rủi ro có thể tương đồng do mức độ sử dụng rộng rãi. Đó là lý do các quốc gia cần xây dựng cơ chế bảo vệ và quy định mang tính phối hợp, thay vì hành động rời rạc. Hợp tác quốc tế chính là chìa khóa”, ông nói.

GS Edson Prestes nhấn mạnh các nước đều cần chủ động tham gia công cuộc phát triển AI đạo đức và có trách nhiệm. Ảnh: UFRGS.

Việt Nam có tiềm năng dẫn dắt khu vực Đông Nam Á

Tại tọa đàm, các chuyên gia sẽ thảo luận về việc xây dựng chiến lược phù hợp để định hướng lộ trình phát triển AI có trách nhiệm. GS Prestes nhấn mạnh điều đầu tiên cần xác định là vai trò của mỗi quốc gia trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Vì vậy, theo ông, các quốc gia cần chủ động tham gia phát triển AI để bảo đảm công nghệ hòa hợp nhu cầu hay hệ giá trị của mình.

“Nếu chỉ sử dụng, bạn sẽ luôn phụ thuộc. Còn nếu phát triển công nghệ, bạn sẽ độc lập hơn”, ông cho hay.

Chung nhận định, GS Walsh cho rằng câu hỏi hiện nay không còn là “liệu AI có ảnh hưởng đến xã hội hay không”, mà là “những giá trị nào sẽ được ‘mã hóa’ vào AI?”.

Ông nhấn mạnh thay vì chỉ đơn thuần tiếp nhận chuẩn mực đến từ Thung lũng Silicon (Mỹ) hay Bắc Kinh (Trung Quốc), Đông Nam Á có cơ hội để định hình con đường đạo đức riêng trong vấn đề này.

Trong bản đồ khu vực trên, GS Walsh bày tỏ ấn tượng với cách Việt Nam đang số hóa nhanh chóng. “Tôi ấn tượng năng lượng cùng khát vọng của con người nơi đây. Việt Nam đã đạt được bước tiến đáng kể trong giáo dục, nghiên cứu và chuyển đổi số chỉ trong vài năm”, ông chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia đánh giá những tọa đàm như “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” sẽ tạo ra không gian trao đổi thiết yếu, góp phần định hình phát triển AI một cách công bằng, trách nhiệm và vì lợi ích chung tại Việt Nam. Tọa đàm không chỉ đặt ra câu hỏi AI sẽ thay đổi thế giới ra sao, mà quan trọng hơn là làm thế nào để đảm bảo trí tuệ nhân tạo hay đổi theo hướng nhân văn, an toàn.