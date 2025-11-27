Hội nghị Khoa học kỹ thuật Hoàn Mỹ: Tìm giải pháp đưa AI vào thực hành

Không dừng lại ở xu hướng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng sâu vào chẩn đoán, điều trị, can thiệp mạch máu, phục hồi chức năng… mở ra kỷ nguyên mới cho y học.

Việc ứng dụng AI vào chẩn đoán và điều trị đang được quan tâm trong bối cảnh ngành y quá tải và nhu cầu điều trị cao. Tại hội nghị “Khoa học kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025” với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” vừa diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 20-21/11, hơn 300 chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận về cách đưa công nghệ này vào thực hành lâm sàng.

Áp lực hệ thống và “cú hích” số hóa ngành y

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y đang đứng trước nhiều thách thức: Nâng cao chất lượng điều trị, giảm quá tải, thúc đẩy tự chủ và chuyển đổi số.

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, phát biểu tại hội nghị.

“Sở Y tế đề cao vai trò của nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực số. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị mở rộng hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo”, ông Chín nhấn mạnh.

Thực tế, AI đang len lỏi vào từng ngóc ngách của quy trình khám chữa bệnh. Gần 100 báo cáo tại hội nghị cho thấy AI không còn là công cụ hành chính đơn thuần mà hiện diện trong hầu hết quy trình khám chữa bệnh, từ chẩn đoán hình ảnh, theo dõi bệnh mạn tính, dược lâm sàng đến kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, kỳ vọng AI là chất xúc tác giúp nâng cao an toàn người bệnh.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, chia sẻ: “AI là chất xúc tác quan trọng giúp nâng tầm năng lực chuyên môn. Việc đưa công nghệ vào thực hành lâm sàng là nền tảng để tập đoàn hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng và bền vững”.

Từ nghiên cứu đến lâm sàng - khi AI “bắt tay” cùng bác sĩ

Điểm nhấn của hội nghị là sự giao thoa giữa mô hình y tế tiên tiến thế giới và nghiên cứu lâm sàng thực tiễn tại Việt Nam. Ở góc độ quốc tế, tính ứng dụng của AI đã được chứng minh cụ thể.

TS.BS Tomohiro Tada (Chủ tịch Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Nhật Bản) trình bày các thuật toán học máy giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư tiêu hóa với độ chính xác cao. Trong khi đó, PGS Korniloff Katariina (ĐH JAMK, Phần Lan) giới thiệu cách AI cá nhân hóa bài tập phục hồi chức năng và theo dõi tiến trình người bệnh theo thời gian thực.

Chuyên gia Nhật Bản chia sẻ về cách ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh mạn tính.

Không chỉ cập nhật xu hướng quốc tế, giới chuyên môn đánh giá cao tính ứng dụng trong báo cáo của bác sĩ Việt Nam. Trong số 38 báo cáo Oral và 31 báo cáo Poster, nhiều đề tài đi sâu vào kỹ thuật điều trị phức tạp.

Đáng chú ý là báo cáo của Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Định Chương (BV Hoàn Mỹ Sài Gòn) về “Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não” - một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao. Ngoài ra, nghiên cứu về biến thể gene trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp của Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú chuyên khoa I Nguyễn Phương Anh (BV Hoàn Mỹ Sài Gòn), hay mối liên hệ giữa Lipid huyết thanh với 12 loại ung thư của TS Nguyễn Thiện Minh (ĐH Y Dược TP.HCM) cũng cung cấp dữ liệu quan trọng cho y học dự phòng và điều trị đích.

Các đề tài của bác sĩ trẻ được trưng bày tại khu vực poster, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nghiên cứu khoa học trong hệ thống Hoàn Mỹ.

Tham luận về quản lý bệnh mạn tính, hồi sức cấp cứu cũng cho thấy công nghệ đang giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và hạn chế sai sót.

Công nghệ phải lấy người bệnh làm trung tâm

Dù AI mở ra nhiều tiềm năng, yếu tố con người được chuyên gia nhấn mạnh là yếu tố trụ cột. PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ, nhấn mạnh: “Mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng kỹ thuật cao đều hướng đến mục tiêu cao nhất - vì sự an toàn và sức khỏe của người bệnh”.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư (giữa) khẳng định công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn phải lấy sự an toàn của người bệnh làm trung tâm.

Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, AI hay robot không thể thay thế hoàn toàn người thầy thuốc, nhưng sẽ giúp họ đưa ra các quyết định nhanh, chính xác hơn.

“Giá trị cốt lõi nằm ở việc ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng y đức và chuẩn mực chuyên môn”, bà khẳng định.

Qua một thập kỷ (2015-2025) tổ chức, hội nghị “Khoa học kỹ thuật Hoàn Mỹ” trở thành diễn đàn học thuật thường niên, tập trung chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng điều trị mới. Sự kiện năm nay tiếp tục thể hiện định hướng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trong nghiên cứu và đổi mới công nghệ, đáp ứng bối cảnh ngành y bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.