Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lịch sử mỹ thuật Trung Hoa

Qua những hình ảnh minh họa 300 tuyệt tác sống động, cùng tên tuổi của 50 nghệ sĩ bậc thầy, cuốn sách mang tới một bức tranh toàn cảnh về di sản nghệ thuật và thẩm mỹ của Trung Hoa qua 5.000 năm lịch sử.

Thế giới sách Ebook

Đối đầu giữa 'tứ vương' và 'tứ tăng'

  • Thứ bảy, 24/1/2026 09:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nghệ thuật Trung Quốc thế kỷ 17 có sự đối đầu: Phe Vương Thời Mẫn nói: “Người xưa là thầy của ta”. Thạch Đào cho rằng học từ người xưa mà không giỏi thay đổi chính là “câu nệ theo xưa không biết biến hóa”.

“Tứ Vương” là chỉ Vương Thời Mẫn, Vương Giám, Vương Huy và Vương Nguyên Kỳ. “Tứ tăng” là chỉ Bát Đại Sơn Nhân, Thạch Đào, Tiệm Giang và Thạch Khê.

Vào đầu thời nhà Thanh, “tứ vương” chủ trương phục cổ, “tứ tăng” chủ trương cách tân, tạo thành thế đối lập gay gắt.

tu vuong anh 1

Tranh của Vương Nguyên Kỳ. Nguồn ảnh: metmuseum.

Phe chủ trương phục cổ cho rằng phục cổ là nguyên tắc cao nhất của hội họa và là tiêu chuẩn để phân biệt các tác phẩm cao thấp. Tác phẩm nào phù hợp với người xưa là xuất sắc; ngược lại, tác phẩm nào không phù hợp với người xưa là tác phẩm kém cỏi.

Vương Thời Mẫn cho rằng tiêu chí duy nhất của hội họa là “tận lực học hỏi cổ nhân”, “theo đuổi phương pháp cổ xưa”, “giống như người xưa” và “mỗi cây, mỗi viên đá đều có nguyên bản”. Vương Nguyên Kỳ từng sử dụng một thuật ngữ gây nhiều tranh cãi, đó là thuật ngữ “đổ mồ hôi chân” của người xưa. Ông nói: “Ta tâm tư học thức không theo kịp người xưa, nên khi đặt bút không dám tùy tiện, hoặc giả Tử Cửu có đổ một chút mồ hôi chân, thế nên mới có phát hiện chăng?” Vương Nguyên Kỳ cảm thấy tiếc nuối vì không có được “mồ hôi chân” của người xưa. Có thể có được “mồ hôi chân” của Hoàng Công Vọng khiến ông cảm thấy tự mãn mà huênh hoang với người khác.

Phục cổ của “tứ vương” chủ yếu là học theo đường lối của người xưa. Học theo người xưa, có người học tinh thần của người xưa, có người học đường lối của người xưa, nên kết quả một trời một vực. Nguyên tứ gia học Đổng Nguyên, Cự Nhiên là học tinh thần của người xưa, kết quả là trong quá trình học theo tạo hóa đã sáng tạo được nên phong cách riêng của mình. “Tứ vương” cũng học theo Đổng Cự, nhưng là học đường lối của người xưa, kết quả là, trong quá trình học theo tạo hóa chỉ tiếc là không giống người xưa, theo như lời của chính Vương Nguyên Kỳ thì “đạo lý hậu sinh khả úy mãi không thể đạt được”.

Phe phục cổ phản đối những đổi mới thể hiện tâm tư tình cảm của chính họ. Nếu tự vẽ ra suy nghĩ của mình, bày tỏ tâm tư tình cảm của mình thì đặc biệt đáng sợ. Vương Thời Mẫn nói rằng tranh của những người này “cổ pháp mù mờ, ngông cuồng lấy ý tứ của bản thân để khoe khoang cái tài”. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến “tuyên truyền những quan điểm sai lầm trở thành xu hướng thời đại, phá tan hình mẫu của người đi trước, không còn sót lại chút gì”.

tu vuong anh 2

Tranh của họa sĩ Thạch Đào. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Canton

Trái ngược với quan điểm phục cổ của “tứ vương” đầu thời nhà Thanh, “tứ tăng” về cơ bản chủ trương đổi mới nghệ thuật.

Đáp lại lý luận phục cổ do “tứ vương” đề xuất, Thạch Đào đã đưa ra lý luận về sự thay đổi. Kỹ pháp hội họa không phải là vĩnh cửu mà là thay đổi. Kỹ pháp đến từ đâu? Nó được con người tạo ra. Tại sao chỉ người xưa mới được phép đặt ra kỹ pháp còn người thời nay thì không? Thạch Đào hỏi: “Trước khi người xưa đặt ra kỹ pháp, không biết họ dùng kỹ pháp gì. Sau khi người xưa tạo dựng kỹ pháp, liền không cho phép người thời nay đặt ra kỹ pháp cổ xưa, suốt mấy nghìn năm nay, khiến người thời nay không thể vượt trội hơn được. Học theo đường lối của người xưa mà không học theo tinh thần của người xưa thì không thể nào vượt trội hơn được. Oan uổng thay!”

Phe Vương Thời Mẫn nói: “Người xưa là thầy của ta”. Thạch Đào cho rằng học từ người xưa mà không giỏi thay đổi chính là “câu nệ theo xưa không biết biến hóa”. Ông chỉ ra rằng thật sai lầm khi “biết có xưa mà không biết có mình”. “Không tạo dựng kỹ pháp là gốc rễ của ta; không rời bỏ kỹ pháp là mục đích của ta”.

Dương Kỳ/Omega Plus và NXB Dân Trí

tứ vương tứ tăng tranh thủy mặc hội họa Trung Hoa Vương Nguyên Kỳ Thạch Đào

Bình luận

    Đọc tiếp

    Nhung bi mat 'den toi' phia sau xe dien hinh anh

    Những bí mật 'đen tối' phía sau xe điện

    21 phút trước 11:00 24/1/2026

    0

    Trong “The Elements of Power”, Nicolas Niarchos đã theo dõi chuỗi cung ứng nguyên liệu cho pin lithium-ion trong xe điện và phơi bày cái giá lớn về môi trường cùng sức khỏe.

    Vi sao con nguoi co kha nang giao tiep trong im lang? hinh anh

    Vì sao con người có khả năng giao tiếp trong im lặng?

    1 giờ trước 10:00 24/1/2026

    0

    Lòng trắng của chúng ta là duy nhất trong số các loài linh trưởng. Chúng cho phép chúng ta theo dõi ánh mắt của người khác với độ chính xác đáng kể, cũng như để giao tiếp trong im lặng.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý