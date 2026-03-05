Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chống đường hóa

Quá trình đường hóa của cơ thể khiến chúng ta già đi nhanh chóng. Cuốn sách này mang tới nhiều tài liệu mang tính khoa học về quá trình đường hóa và chống đường hóa, để cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung hơn.

Xuất bản

Cái giá của việc xem nhẹ bệnh tiểu đường

  Thứ năm, 5/3/2026 18:15 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tiểu đường là bệnh mạn tính nguy hiểm thứ ba thế giới, chỉ sau ung thư và các bệnh lý tim mạch. Khi bệnh ở giai đoạn đầu, nhiều người thường xem nhẹ, khiến bệnh tiến triển nhanh.

Tieu duong anh 1

Ở giai đoạn đầu, nhiều người thường xem nhẹ bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: H.B.

Tiểu đường đã trở thành căn bệnh mạn tính nguy hiểm thứ ba trên thế giới sau ung thư và các bệnh về tim mạch, mạch máu não. Bệnh tiểu đường ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng khiến chúng ta khó nắm bắt. Rất nhiều người vì không cảm nhận được sự bất thường của insulin trong cơ thể dẫn đến cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái đường huyết cao.

Khi đường huyết đạt đến một giá trị nhất định sẽ xuất hiện triệu chứng lâm sàng điển hình “3 nhiều 1 ít”: Ăn nhiều, uống nhiều, đi tiểu nhiều và gầy đi. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị tận gốc bệnh đái tháo đường, nhưng chúng ta có thể khống chế căn bệnh này bằng cách kết hợp giữa ăn uống, vận động và thuốc.

Bệnh đái tháo đường thời kỳ đầu thường bị xem nhẹ, tạo cơ hội cho bệnh phát triển nhanh chóng, dẫn đến bệnh tiểu đường cấp tính nghiêm trọng hoặc các biến chứng mạn tính, bao gồm các bệnh tim mạch và mạch máu não, bệnh thận đái tháo đường, bệnh võng mạc, bệnh thần kinh, bệnh mạch máu ngoại vi… dễ dẫn đến khuyết tật và tử vong sớm.

Một khi xuất hiện biến chứng, bản thân người bệnh và gia đình đều phải chịu áp lực rất lớn. Dựa theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, có tới hơn 100 loại biến chứng của bệnh tiểu đường và đây trở thành loại bệnh nhiều biến chứng nhất hiện nay. Có hơn một nửa số bệnh nhân đái tháo đường tử vong do bệnh tim mạch, mạch máu não gây ra, 10% do biến chứng thận. Số người phải cắt bỏ tay chân vì biến chứng bệnh tiểu đường cao gấp 10-20 lần những người không mắc bệnh.

Số liệu lâm sàng chỉ ra, trong vòng mười năm kể từ khi phát bệnh, có từ 30-40% bệnh nhân tiểu đường phát sinh ít nhất một loại biến chứng, và một khi xuất hiện biến chứng thì rất khó chữa trị.

Qua đó có thể thấy sự nguy hiểm của bệnh đái tháo đường chủ yếu đến từ các biến chứng, đó không chỉ là cơn ác mộng, ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh, mà còn gây áp lực rất lớn cho người nhà bệnh nhân, khiến cho kinh tế của nhiều gia đình kiệt quệ. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện lối sống chống đường hóa, ăn uống, vận động theo quy luật, tránh xa bệnh tiểu đường.

Lâm Phong/ Skybooks & NXB Hà Nội

Tiểu đường Đái tháo đường Ung thư Mạch máu

