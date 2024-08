Đội của Fabregas có điểm số đầu tiên tại Serie A

Sau thất bại tan nát với tỷ số 0-3 trước Juventus trong ngày ra quân tuần rồi, Como di chuyển đến sân Unipol Domus với mục tiêu có điểm. Cagliari không phải tên tuổi lớn, nhưng vấn đề với Como nằm ở chỗ họ là tân binh của Serie A, bởi vậy vị thế khó so sánh với đối thủ.

Tuy nhiên, Como của HLV Ces Fabregas đã chơi trận đấu hay. Họ kiểm soát bóng tới 53.2%, tung ra 14 pha dứt điểm - 4 trong đó trúng đích. Những thống kê này đều nhỉnh hơn đội chủ nhà. Quan trọng, Como có được điều mình cần là bàn thắng để giành điểm số đầu tiên tại Serie A.

Giới chuyên môn nhận định rằng Como vẫn là đội bóng thú vị tại Serie A mùa 2024/25. Những gì họ thể hiện trước Cagliari phần nào cho thấy điều đó. Suốt hai hiệp đấu, Como không hề tỏ ra lép vế về thế trận. Ngược lại, họ nhiều thời điểm chơi đôi công với đối thủ.

Theo FlashScore, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Como lên tới 1.36, tức họ hoàn toàn có thể ghi 2 bàn. Từ Andrea Belotti tới Cutrone, họ đều có những cơ hội để làm tung lưới đối thủ, tuy nhiên chỉ Cutrone thực hiện một lần thành công.

Tuy nhiên, có được điểm số đầu tiên tại Serie A ngay ở vòng đấu thứ 2 vẫn được xem là thành công với thầy trò Cesc Fabregas. Vòng tới, họ tiếp tục phải chơi trên sân khách khi chạm trán Udinese ở vòng 3 lúc 1h45 ngày 2/9.

Theo truyền thông Italy, Como nhiều khả năng tiếp tục hoạt động trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2024. Vừa qua, họ đã chiêu mộ tài năng 19 tuổi Nico Paz từ Real Madrid với giá 6 triệu euro. Trước Cagliari, Nico Paz được HLV Fabregas tung vào sân ở phút 58.

