HLV Fabregas vỡ mộng

Là một trong những CLB hoạt động rầm rộ nhất ở kỳ chuyển nhượng hè 2024, Como không giấu tham vọng bay cao tại Serie A. Họ cũng quyết định nằm niềm tin vào Cesc Fabregas, người được chọn làm HLV trưởng đội bóng.

Thế nhưng, ở vòng đấu mở màn của Serie A mùa 2024/25, Como lập tức vỡ mộng. Thất bại 0-3 trước Juventus cho thấy đội bóng dưới trướng Cesc Fabregas còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trụ lại giải đấu cao nhất Italy.

Trên sân Allianz, Como ra sân với đội hình gồm nhiều tân binh như thủ thành Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti. Tuy nhiên, lực lượng Juventus lại vượt trội hơn về chất lượng, do đó chủ nhà dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo.

Theo FlashScore, suốt 90 phút bóng lăn, Juventus kiểm soát bóng 55%, tung ra 12 pha dứt điểm, 9 trong đó trúng đích, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.42. Thành quả họ có được là 3 bàn thắng được ghi do công Samuel Mbangula, Timothy Weah và Andrea Cambiaso. Ngay trong hiệp một, "Bà đầm già" thành Turin đã có 2 bàn dẫn trước.

Ở đầu sân bên kia, Como chỉ có 1 pha dứt điểm, xG đạt 0.18. Ở 45 phút đầu tiên, Como không tung ra được cú sút nào về khung thành Juventus. Họ gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ trước sức công phá dữ dội mà chủ nhà tạo ra, với 6 pha dứt điểm, 5 trong đó trúng đích.

Thua 0-3, HLV Fabregas của Como vỡ mộng tạo ra cú sốc tại Serie A. Tuy nhiên, mọi thứ chưa phải thảm họa với đại diện vùng Lombardy. Vòng đấu tiếp theo, Como tiếp tục làm khách trên sân Cagliari.

Como là tân binh của Serie A mùa 2024/25. Hè qua, họ chi tổng cộng 67,18 triệu euro để chiêu mộ hàng loạt tân binh, nổi bật có Alberto Dossena, Yannik Engelhardt, Belotti... Cựu trung vệ Raphael Varane của Real Madrid và Man Utd cũng gia nhập đội bóng dưới quyền HLV Fabregas.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.