Đội bóng Ngoại hạng Anh kiếm tiền quá giỏi

Bournemouth chia tay 5 trụ cột và thu về tổng cộng 252 triệu bảng trong thời gian ngắn, qua đó phản ánh mô hình kinh doanh cầu thủ hiệu quả bậc nhất Premier League.

Bournemouth nổi lên như đội bóng làm ăn hiệu quả ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng bị chi phối bởi những ông lớn, Bournemouth vẫn tìm được con đường riêng để tối ưu giá trị đội hình.

Trong 6 tháng, CLB này bán 5 cầu thủ then chốt để đổi lấy khoản thu lên tới 252 triệu bảng. Những trường hợp này từng được CLB mua với tổng chi phí 84 triệu bảng. Chênh lệch gần 170 triệu bảng là minh chứng cho chiến lược tuyển trạch và phát triển cầu thủ hiệu quả.

Những thương vụ ấy trải dài ở nhiều vị trí. Milos Kerkez, mua với giá 15 triệu bảng, được bán đi với mức 40 triệu bảng. Antoine Semenyo tăng giá mạnh nhất, từ 10 triệu bảng lên 63 triệu bảng.

Yoane Wissa Ouattara mang về cho Bournemouth 42 triệu bảng khi trước đó chỉ tốn 20 triệu bảng. Ở hàng thủ, Illia Zabarnyi được mua với giá 24 triệu và bán 55 triệu bảng. Dean Huijsen cũng tạo ra khoản lãi đáng kể khi ra đi với giá 52 triệu bảng, từ mức đầu tư ban đầu 15 triệu bảng.

Dean Huijsen giúp Bournemouth kiếm bộn tiền.

Điểm chung của những bản hợp đồng này không nằm ở danh tiếng khi cập bến Vitality Stadium, mà ở tiềm năng và sự phù hợp với hệ thống. Bournemouth không chạy theo những cái tên thành danh. Họ tìm kiếm cầu thủ trẻ, có nền tảng thể chất và tư duy chiến thuật rõ ràng, sau đó đặt vào môi trường thi đấu phù hợp để gia tăng giá trị.

Vai trò của ban huấn luyện, đặc biệt HLV Andoni Iraola, cũng rất quan trọng. Lối chơi cường độ cao, đòi hỏi tốc độ và tính tổ chức, giúp các cầu thủ bộc lộ tối đa phẩm chất. Khi giá trị chuyên môn được nâng lên, giá trị thị trường cũng tăng theo một cách tự nhiên.

252 triệu bảng thu về cho phép Bournemouth tái đầu tư, duy trì tính cạnh tranh và tiếp tục vòng xoay phát triển bền vững. Khi Premier League ngày càng khắc nghiệt, mô hình của Bournemouth cho thấy không cần ngân sách khổng lồ để thành công.

Tuyển trạch chính xác, huấn luyện phù hợp và chiến lược kinh doanh rõ ràng là công thức giúp họ biến 6 tháng chuyển nhượng thành một trong những câu chuyện ấn tượng nhất mùa giải.