Đội bóng Campuchia đánh bại Việt Nam ở giải sinh viên quốc tế

Ngay trận mở màn, bất ngờ lớn xảy ra khi đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng để thua ngược 1-3 trước Đại học Life (Campuchia). Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Đại học Tôn Đức Thắng nhập cuộc đầy khí thế và sớm vượt lên dẫn trước ở phút 18 nhờ bàn thắng của Hoàng Duy Dương. Tuy nhiên, bước ngoặt đến sau giờ nghỉ giải lao.

Phút 53, Kea Piseth tận dụng sai lầm hàng thủ chủ nhà để gỡ hòa 1-1. Có bàn thắng, đại diện Campuchia chơi bùng nổ, ghi liền hai bàn ở các phút 66 và 73 - trong đó, cú sút xa tuyệt đẹp của Yen Makara ấn định chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Đại học Malaysia hòa 1-1 với Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).

Giải năm nay quy tụ 6 đội bóng, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu và đội nhì mỗi bảng sẽ tiếp tục thi đấu trận bán kết, với hai đội thắng vào chung kết, hai đội thua tranh hạng ba.

Giải thưởng hấp dẫn bao gồm cúp vô địch, huy chương, bảng danh vị và phần thưởng tiền mặt lên đến 6.000 USD cho đội vô địch, 4.000 USD cho đội nhì và 2.000 USD cho đội ba.

Ngoài ra, giải cũng có các giải thưởng cá nhân đặc biệt: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ nhận 500 USD , và trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng, giải thưởng sẽ được chia đều. Các giải thưởng khác bao gồm Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc và Tổ trọng tài xuất sắc, mỗi giải trị giá 500 USD . Mỗi trận đấu sẽ có một Cầu thủ xuất sắc nhận 100 USD .

Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà trường Đại học Tôn Đức Thắng (mã số A1) thi đấu tại bảng A cùng với hai đối thủ mạnh đến từ khu vực Đông Nam Á là trường Đại học Life (Campuchia) và trường Đại học Lào. Trong khi đó, trường Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa (mã số B3) sẽ đối đầu với hai đội bóng quốc tế gồm trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và trường Đại học Malaysia tại bảng B.

