Đội bơi Mỹ đang nhớ Phelps vĩ đại

Dàn ngôi sao không còn giữ được phong độ cao được cho là một trong những nguyên nhân khiến đội bơi Mỹ bị tụt lại trong cuộc đua tranh chấp huy chương tại Olympic Paris 2024.

Đội Mỹ vẫn đứng đầu ở bảng tổng sắp huy chương của môn bơi tại Thế vận hội hè này, họ giành được 21 huy chương các loại. Tuy nhiên, các kình ngư nước này mới có được 4 huy chương vàng. Trong khi đó, tuyển Australia đã giành tới 7 HCV.

Không Phelps, không tiệc tùng

Không cần phải có IQ của thiên tài để thấy rằng đội bơi Mỹ đang sa sút. Trên The Athletic, nhà báo Nicole Auerbach bình luận rằng vấn đề lớn nhất của đội bơi Mỹ tại Olympic Paris 2024 nằm ở trình độ các VĐV. Họ không còn sở hữu những siêu kình ngư tài năng, đặc biệt là Michael Phelps. Một cỗ máy càn quét huy chương vàng ở nhiều nội dung mình tham dự.

Phelps từng giúp đội bơi Mỹ giành rất nhiều HCV.

Thành phần đội bơi Mỹ tranh tài trên đất Paris cũng tập hợp nhiều nhân tố trẻ. Một số VĐV có lần đầu tiên góp mặt tại Olympic. Ngay cả những kình ngư bất ngờ từng HCV tại Olympic Tokyo 2020 cũng không cho thấy được màn trình diễn tốt nhất.

3 năm trước, Bobby Finke giành HCV nội dung 800 mét tự do nam. Đến Paris 2024, tay bơi này chỉ có được HCB.

Tokyo 2020, Caeleb Dressel giành chiến thắng ở các nội dung 50 mét tự do, 100 mét tự do, 100 mét bướm. Paris 2024, kình ngư người Mỹ toàn thua ở những nội dung bản thân từng giành HCV. Thậm chí, Dressel không vượt qua được vòng loại để lấy suất dự Olympic Paris 2024 nội dung 100 mét tự do.

Ryan Murphy, một niềm hy vọng khác của bơi lội Mỹ tại Olympic Paris 2024, sa sút khá nhiều, dù rằng không phải đối mặt với những thách thức quá đáng ngại. Thế vận hội Rio 2016, kình ngư người Mỹ giành hai HCV ở nội dụng 100 và 200 mét bơi ngửa. Paris 2024, tay bơi này chỉ có được HCĐ nội dung 100 mét bơi ngửa. Người giành HCV là Thomas Ceccon, tay bơi khá vô danh trong làng bơi lội thế giới.

Vào lúc này, đội bơi Mỹ có lẽ rất nhớ Phelps vĩ đại. Siêu kình ngư giành tới 23 HCV Olympic tới nay. Riêng ở các kỳ Olympic Bắc Kinh 2008, London 2012 hay Rio 2016, Phelps liên tiếp thống trị những nội dung 100 mét bướm, 200 mét bướm, 200 mét hỗn hợp cá nhân, 400 mét hỗn hợp cá nhân... Thậm chí, ở kỳ Thế vận hội cuối cùng tham dự, khi bản thân đã 31 tuổi, siêu kình ngư người Mỹ vẫn có thể giành HCV nội dung 200 mét bướm, 200 mét hỗn hợp cá nhân - vốn là những hạng mục rất khó và đòi hỏi người chiến thắng phải có sự bền bỉ và dẻo dai.

Còn tại Paris 2024, không có tay bơi nam của Mỹ nào góp mặt ở vòng chung kết nội dung 200 mét bướm. Hạng mục 200 mét bơi ếch nam, Josh Matheny chỉ về thứ bảy. Với nội dung 100 mét tự do nam, đội Mỹ góp mặt hai tay bơi, tất cả đều gây thất vọng.

Caeleb Dressel chưa thể khỏa lấp khoảng trống của Phelps vĩ đại.

Nỗi đau nhói lòng của bơi lội Mỹ

Như đồng nghiệp nam, các tay bơi nữ của Mỹ cũng để tuột mất những tấm huy chương cao quý. Nội dung 400 mét tự do, Katie Ledecky giành huy chương đồng. Còn với nội dung 100 mét và 200 mét bơi ngửa, Regan Smith thất bại trước Kaylee McKeown. Điều tương tự xảy ra ở nội dung 200 mét bướm khi Summer McIntosh tỏ ra quá mạnh so với những tay bơi Mỹ.

Sau hơn một tuần diễn ra Olympic Paris 2024, dễ thấy những tay bơi Mỹ đang chậm lại, trong khi đối thủ nhanh hơn. Trên các diễn đàn bơi lội thế giới, người hâm mộ cho rằng việc phải chứng kiến Léon Marchand (Pháp) và McIntosh (Canada) giành chiến thắng trên đất Paris khiến người Mỹ nhói lòng.

Đó là vì họ đều tập luyện tại Mỹ, dưới sự chỉ bảo của những HLV từng giúp nhiều tay bơi nước nhà bước lên đỉnh vinh quang. Trường hợp điển hình nhất là Bob Bowman, HLV của kình ngư Marchand.

Gần đây, ông Bowman bị chỉ trích "phản bội" vì huấn luyện cho một tay bơi người Pháp, thay vì các kình ngư của Mỹ. Bowman là một trong những HLV huyền thoại của bơi lội Mỹ. Ông đứng sau thành công Michael Phelps gặt hái được trong sự nghiệp.

Với McIntosh, tay bơi người Canada được huấn luyện bởi Brent Arckey và tập ở CLB Sarasota Sharks ở Florida (Mỹ). Kể từ mùa thu 2022, ông Arckey trở thành HLV toàn thời gian của McIntosh. Hai bên hợp tác ăn ý, bằng chứng là cô gái trẻ 17 tuổi giành hai HCV nội dung 200 mét bướm và 400 mét hỗn hợp cá nhân tại Olympic Paris 2024.

Paris 2024, những ngày thống trị nội dung bơi của đội Mỹ khép lại. Nó có thể nhường chỗ cho thứ gì đó cân bằng hơn. Dù rằng các tay bơi Mỹ vẫn kiên quyết không nhượng bộ, khoảnh khắc sự thật vẫn hiện ra với bơi lội Mỹ, rằng họ đang rất nhớ Phelps vĩ đại và dàn nhân sự hiện tại chưa đủ trình để khỏa lấp khoảng trống đàn anh để lại.