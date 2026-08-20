Đọc sách gì khi lần đầu làm cha, làm mẹ?

Lần đầu đón con, cha mẹ không tránh khỏi những bỡ ngỡ trước vô số câu hỏi về chăm sóc, dinh dưỡng và sức khỏe, từ những ngày đầu đời đến hành trình nuôi con dài phía trước.

Lần đầu làm cha mẹ thường đi cùng niềm vui, nhưng cũng là lúc những câu hỏi tưởng đơn giản bỗng trở nên khó trả lời: Cho con ăn thế nào, ngủ ra sao, chăm con theo bản năng hay cần một phương pháp?

Giữa vô số lời khuyên từ gia đình, mạng xã hội và sách vở, những người lần đầu đón con có thể dễ dàng rơi vào cảm giác vừa háo hức vừa hoang mang.

Bốn cuốn sách Lần đầu làm bố, Lần đầu làm mẹ, Nuôi con không phải là cuộc chiến và Để con được ốm tiếp cận hành trình ấy từ những góc khác nhau, từ việc chuẩn bị tâm thế làm cha mẹ đến chăm sóc, dinh dưỡng và ứng phó với những vấn đề sức khỏe thường gặp của trẻ.

Lần đầu làm bố

Không chỉ là cuốn cẩm nang về thai kỳ dành cho nam giới, Lần đầu làm bố (tựa gốc: We're Pregnant! The First Time Dad's Pregnancy Handbook) hướng "người cha tương lai" đến việc chủ động tham gia vào hành trình mang thai và chuẩn bị cho vai trò làm bố.

"Lần đầu làm bố" được viết bởi ông bố 4 con Adrian Kulp. Ảnh: Thái Hà Books.

Tác giả Adrian Kulp, một ông bố và tác giả blog Dad or Alive, sắp xếp nội dung sách theo từng tháng của thai kỳ, từ những thay đổi của mẹ và em bé đến việc chuẩn bị cho ngày sinh, chăm sóc bạn đời và xây dựng mối quan hệ với con.

Sách cũng cung cấp các câu hỏi nên trao đổi với bác sĩ, bảng theo dõi các cột mốc và những gợi ý thực tế cho giai đoạn sau sinh.

Lần đầu làm bố được độc giả đánh giá cao nhờ cách tiếp cận ngắn gọn, trực tiếp dành cho những người đàn ông lần đầu bước vào hành trình làm cha.

Trên cộng đồng đọc sách Goodreads, sách hiện đạt gần 4/5 điểm từ hơn 3.000 lượt đánh giá. Nhiều độc giả nhận xét tác phẩm vừa hài hước, vừa giàu thông tin và dễ theo dõi theo từng giai đoạn của thai kỳ.

Lần đầu làm mẹ

Lần đầu làm mẹ của bác sĩ sản phụ khoa Nhật Bản Masato Takeuchi được xây dựng như một cuốn cẩm nang dành cho phụ nữ lần đầu mang thai, bao quát hành trình từ khi cơ thể bắt đầu thay đổi đến lúc sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh.

"Lần đầu làm mẹ" được trình bày dễ hiểu kết hợp hình minh họa. Ảnh: Thái Hà Books.

Ở phần đầu, sách giải thích sự phát triển của thai nhi theo từng giai đoạn, những thay đổi thường gặp ở cơ thể người mẹ, các việc nên và không nên làm, đồng thời đưa ra danh sách cần chuẩn bị trong thai kỳ.

Phần sau cuốn sách mở rộng sang vệ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, cũng như những vấn đề sức khỏe có thể gặp trong quá trình mang thai và sinh nở. Cách trình bày kết hợp hình minh họa, giải thích ngắn gọn và các danh sách thực hành, hướng đến việc giúp người lần đầu làm mẹ bớt hoang mang trước lượng thông tin quá lớn.

Trên Goodreads, Lần đầu làm mẹ hiện đạt 4,34/5 điểm từ 44 lượt đánh giá, trong đó 47% cho 5 sao và 43% cho 4 sao. Phần lớn người đọc nhận xét sách cung cấp khá đầy đủ thông tin, đặc biệt hữu ích nhờ những chia sẻ từ lúc mang thai đến chăm trẻ sơ sinh.

Nuôi con không phải là cuộc chiến

Nuôi con không phải là cuộc chiến được xây dựng như một cẩm nang dành cho những cha mẹ lần đầu chăm trẻ nhỏ, đặc biệt ở giai đoạn 0-3 tuổi, đến từ 3 nữ tác giả Bubu Huong, Hachun Lyonnet và Mẹ Ong Bông. Sách chia nội dung thành hai mảng lớn: nuôi con và dạy con, đi từ việc xây dựng nếp sinh hoạt, ăn ngủ, phương pháp EASY, ăn dặm và dinh dưỡng đến cách giúp trẻ hình thành tính tự lập, xử lý những giai đoạn khủng hoảng và điều chỉnh hành vi.

Cuốn sách cũng đề cập việc chuẩn bị cho trẻ đi nhà trẻ và những chuyến du lịch cùng con. Thay vì nhìn việc chăm trẻ như chuỗi vấn đề cần “giải quyết”, tác phẩm hướng cha mẹ tới việc hiểu tín hiệu, nhu cầu của con và chủ động xây dựng một nếp sống phù hợp với gia đình.

"Nuôi con không phải là cuộc chiến" (ngoài cùng bên phải) chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ của 3 nữ tác giả Bubu Huong, Hachun Lyonnet và Mẹ Ong Bông. Ảnh: Tuyết Minh.

Mẹ Ong Bông, một trong 3 tác giả cuốn sách, từng chia sẻ khi làm mẹ, một người phụ nữ sẽ nhận ra rằng có những điều không thể phân biệt được rạch ròi rằng đâu là đúng, đâu là sai; đâu là tốt, đâu là không tốt; mà chỉ có đâu là phù hợp, đâu là không phù hợp, đâu là thoải mái và đâu là mệt mỏi.

"Dù bạn chọn cách nuôi con như thế nào, quan điểm của bạn có trái ngược hoàn toàn với của tôi nhưng bạn và con bạn cảm thấy ổn và hài lòng với điều đó, là được. Bởi vậy, tôi sẽ không khuyên các bạn làm thế nào để có thể nuôi dạy con tốt nhất vì con của bạn không phải là con của tôi, và tôi không thể hiểu con bạn bằng bạn để có thể biết được điều gì là tốt nhất cho con", Mẹ Ong Bông nói.

Để con được ốm

Để con được ốm của Uyên Bùi và bác sĩ Trí Đoàn bắt đầu từ những tình huống rất quen thuộc với các gia đình có con nhỏ: sốt, ho, sổ mũi, biếng ăn hay những lần cha mẹ cuống cuồng tìm cách chữa bệnh cho con.

Thay vì đưa ra một "bách khoa toàn thư" về bệnh trẻ em, cuốn sách kết hợp câu chuyện làm mẹ của Uyên Bùi với phần giải đáp của bác sĩ Trí Đoàn, qua đó lý giải nhiều quan niệm chăm con phổ biến bằng kiến thức y khoa dựa trên chứng cứ. Trọng tâm của sách là giúp cha mẹ biết quan sát, theo dõi diễn tiến bệnh, nhận diện lúc nào cần can thiệp và khi nào có thể bình tĩnh chờ trẻ hồi phục.

Cuốn sách "Để con được ốm" hóa giải những hiểu lầm từ kinh nghiệm nuôi con theo kinh nghiệm dân gian. Ảnh: Nhã Nam.

Bác sĩ Đinh Huỳnh Linh, Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá điểm đáng giá của sách là giúp những người mới bước vào hành trình làm cha mẹ giảm bớt áp lực.

"Mỗi lúc chông chênh vì thông tin nhiễu loạn, kiến thức từ những nguồn tài liệu uy tín - chứ không phải các 'giai thoại' - sẽ giúp chúng ta tự tin, vững vàng, thanh thản", lời nhận xét của bác sĩ được trích trên bìa sách.