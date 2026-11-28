Real Madrid đang hồi sinh dưới bàn tay Jose Mourinho. Sau 13 năm xa cách, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại Bernabeu với nhiệm vụ khôi phục bản ngã Hoàng gia.

Mourinho luôn là "Người đặc biệt". Ảnh: Reuters.

Cuốn sách José Mourinho - Up Close and Personal của nhà báo Robert Beasley, từng được phát hành tại Việt Nam, mang đến góc nhìn hậu trường về cá tính, triết lý quản trị và nghệ thuật tâm lý của chiến lược gia này - những yếu tố có thể lý giải vì sao cuộc tái hợp đang tạo ra những chuyển biến tích cực.

Chân dung một nhà cầm quân không chỉ biết chiến thắng

Ngày 25/11, Real Madrid đánh bại PSV Eindhoven 5-1 tại Champions League. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số cách biệt, mà còn ở bầu không khí tích cực đang trở lại trong phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia. Jude Bellingham đánh giá cao sự quan tâm của Mourinho đối với đời sống và tâm lý cầu thủ, trong khi Federico Valverde cho biết anh cảm thấy thoải mái hơn khi được HLV và các đồng đội đặt niềm tin. Những tín hiệu ấy cho thấy Mourinho đang từng bước khôi phục sự gắn kết trong một tập thể từng trải qua nhiều bất ổn.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tìm đọc José Mourinho - Up Close and Personal, cuốn sách của Robert Beasley, nhà báo thể thao từng có nhiều năm theo sát sự nghiệp của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Phiên bản tiếng Việt do Nguyễn An Nguyên dịch, LimBooks phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội phát hành năm 2017, dày hơn 400 trang, gồm 47 chương.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là không đơn thuần kể lại bảng thành tích của một HLV nổi tiếng. Robert Beasley khai thác những câu chuyện hậu trường trong hai nhiệm kỳ Mourinho dẫn dắt Chelsea, từ quan hệ với chủ tịch Roman Abramovich, những thương vụ chuyển nhượng gây tranh cãi, mối quan hệ với các cầu thủ trụ cột đến cuộc đối đầu kéo dài cùng Arsene Wenger.

Qua những câu chuyện ấy, độc giả có cơ hội nhìn thấy một Mourinho khác với hình ảnh thường xuất hiện trước ống kính truyền hình. Đằng sau vẻ ngoài ngạo nghễ, những phát biểu khiêu khích và các màn đấu khẩu với đối thủ là một nhà quản lý đặc biệt chú trọng đến tâm lý con người, quyền lực trong phòng thay đồ và cách xây dựng niềm tin.

Một trong những vấn đề nổi bật xuyên suốt cuốn sách là khả năng kiểm soát môi trường làm việc của Mourinho. Ông hiểu rằng một đội bóng lớn không chỉ được tạo nên từ những cầu thủ giỏi, mà còn cần một hệ thống quan hệ và kỷ luật đủ mạnh để mọi cá nhân cùng hướng đến mục tiêu chung.

Những câu chuyện tại Chelsea cho thấy Mourinho không ngại đối đầu với các nhân vật quyền lực nếu cảm thấy điều đó cần thiết cho công việc. Nhưng ông cũng hiểu giá trị của việc bảo vệ cầu thủ, tạo ra cảm giác thuộc về một tập thể và xây dựng sự trung thành.

Đó là những phẩm chất có ý nghĩa đặc biệt khi ông trở lại Real Madrid, nơi áp lực thành tích, truyền thông và cái tôi của các ngôi sao luôn ở mức rất cao.

Mourinho đang giúp Real Madrid thắng 10 trận liên tiếp.

Mourinho phiên bản trưởng thành và cuộc tái thiết ở Bernabeu

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Real Madrid (2010-2013), Mourinho đến Bernabeu với vị thế một nhà vô địch Champions League vừa giành cú ăn ba cùng Inter Milan. Ông giúp đội bóng phá vỡ sự thống trị của Barcelona tại La Liga, giành chức vô địch mùa 2011/12 với 100 điểm và 121 bàn thắng, đồng thời đoạt Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ ấy cũng để lại những tranh cãi về quan hệ nội bộ, cách quản lý cầu thủ và những xung đột với truyền thông. Sau khi rời Madrid năm 2013, Mourinho trải qua nhiều chặng đường khác nhau tại Chelsea, Manchester United, Tottenham và Roma trước khi trở lại Benfica.

Lần tái hợp năm 2026 vì thế mang ý nghĩa khác. Theo chia sẻ với UEFA hồi tháng 9, Mourinho thừa nhận lần đầu đến Madrid, ông nghĩ nhiều đến việc chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Còn lần trở lại này mang nhiều yếu tố tình cảm hơn. Ông cho biết ban lãnh đạo Real tìm đến mình bởi hai bên đã hiểu rõ văn hóa, con người và phương pháp làm việc của nhau.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận ấy có thể là chìa khóa quan trọng. Mourinho không còn cần chứng minh mình là ai tại Bernabeu. Ông trở lại để thực hiện một nhiệm vụ: tái thiết một tập thể sau những mùa giải không đạt kỳ vọng.

Những chuyển biến ban đầu cho thấy ông đang chú trọng nhiều hơn đến sự cân bằng giữa kỷ luật và tâm lý cầu thủ. Bellingham, Vinicius Junior hay Valverde đều là những cá nhân có cá tính và tầm ảnh hưởng lớn. Thay vì chỉ tập trung vào sơ đồ chiến thuật, Mourinho còn phải tìm cách khơi dậy động lực, giúp các ngôi sao cảm thấy được tin tưởng và phát huy năng lực.

Đây chính là điểm mà những câu chuyện trong José Mourinho - Up Close and Personal trở nên đáng đọc. Cuốn sách cho thấy thành công của Mourinho chưa bao giờ chỉ đến từ khả năng bố trí đội hình hay những bài tập chiến thuật. Đó còn là nghệ thuật quản trị phòng thay đồ, khả năng đọc tâm lý và sự quyết đoán trong những thời điểm khó khăn.

Đọc lại cuốn sách của Robert Beasley trong thời điểm này, độc giả có thể hiểu rõ hơn nghịch lý thú vị về Mourinho: Một HLV thường bị nhớ đến bởi những cuộc tranh cãi, nhưng lại rất coi trọng sự gắn kết giữa con người với con người. Có lẽ, điều Real Madrid cần ở lần tái hợp này không chỉ là một nhà chiến thuật tài ba, mà còn là người đủ kinh nghiệm để khiến những ngôi sao lớn cùng nhìn về một hướng.