Độc lạ căn nhà 4 mặt tiền giữa đường Hà Nội

Căn nhà "siêu hiếm" rộng chưa đầy 20 m2 trên phố Đại La (Hà Nội) có đủ 4 mặt tiền, được chủ nhà sửa sang và cho thuê kinh doanh. Điểm đặc biệt của căn nhà là đứng một mình, sừng sững như "ốc đảo" ở đường Đại La.

Sau khi dự án Đường vành đai 2 được đầu tư cải tạo, mở rộng, trên phố Đại La (Hà Nội), phần lớn ngôi nhà bình thường nằm trong ngõ nhỏ nay bỗng trở thành nhà mặt phố. Trong đó, nổi bật là căn nhà 4 mặt tiền cạnh ngõ 128C Đại La, được chủ nhà sửa sang lại và cho thuê kinh doanh.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà xây 3 tầng có chiều cao hơn 10 m, diện tích chưa đến 20 m2. Nhà có 5 cạnh theo hình ngũ giác, khó có thể xác định được đâu là hướng chính của căn nhà.

Trong khi đó, một mặt tiền của ngôi nhà hướng ra đường Đại La rộng thênh thang và xe cộ nườm nượp. 3 mặt còn lại nương theo độ cong của lối đi từ đường chính dẫn vào ngõ 128C (nhưng lại thông với lối vòng ra đường chính Đại La), khiến cho ngôi nhà nhìn từ trên cao như một bùng binh.

Chị Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết cách đây 2 năm, căn nhà được chủ cho thuê kinh doanh với giá 15 triệu đồng/tháng, nhưng đó là thời hậu Covid nên giá mới “mềm” như vậy. Có thể giá giờ đã cao hơn. Chủ nhà cũng chưa có ý định bán căn nhà.

Ngôi nhà có 4 mặt tiền, nằm sừng sững giữa "ốc đảo" Đại La. Ảnh: Thạch Thảo.

Căn nhà được cho thuê để kinh doanh quán cà phê, xung quanh cây cối xanh tốt. Điểm đặc biệt của căn nhà là nằm một mình trên “ốc đảo”, chơ vơ ngay mặt phố Đại La. Chủ quán cà phê còn tận dụng điểm khác biệt này của căn nhà, đặt tên quán là “Đảo Coffee”.

Người dân xung quanh kể rằng từ khi giải phóng mặt bằng, tại phố Đại La, nhiều căn nhà ở trong ngõ bỗng thành nhà mặt phố, trong đó có căn nhà 4 mặt tiền này.

Có nhà thì tận dụng vị trí đẹp để trực tiếp kinh doanh, có nhà thì cho thuê tầng 1, các tầng trên để ở. Giá thuê tại đây dao động 10-15 triệu đồng/tháng, tùy loại hình kinh doanh.

Theo chủ quán cà phê, quán chủ yếu bán take away (mang đi), do diện tích mặt bằng trước cửa quán không lớn, chỉ vừa đủ một hàng ghế. Song khá nhiều người tìm đến đây nói rằng một phần là vì độ "độc lạ" của căn nhà.

Ngôi nhà được sơn trắng, nổi bật giữa những hàng cây xanh. Ảnh: Tiến Anh

Mặt tiền chính nhìn ra phố Đại La được chủ quán kê bàn ghế bán cà phê. Ảnh: Tiến Anh.

Ông Bắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ người dân sống ở đây ví von căn nhà 4 mặt tiền này là “bùng binh” trên phố Đại La. Căn nhà được chính quyền địa phương đồng ý cho quản lý theo hiện trạng. Nhờ nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng và có diện tích lớn hơn 15 m2 nên căn nhà mới được giữ nguyên mà không bị thu hồi.

​​Trên các diễn đàn mạng, nhiều độc giả bày tỏ sự tò mò về căn nhà. Độc giả Thuong Nguyen cho hay, nếu có người sinh sống trong nhà mà các bức tường, cửa sổ không cách âm tốt sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn vì xe cộ đi lại xung quanh.

Tuy có sự độc đáo, nhưng có thể công năng dùng để kinh doanh của ngôi nhà này không cao khi mặt trước hướng ra mặt đường lớn, hai luồng giao thông di chuyển liên tục.

Độc giả Phuong Vu lại quan tâm đến những căn nhà xung quanh, vì sau này khi căn nhà 4 mặt tiền được giải tỏa hoặc chủ nhà bán lại với giá cao, giá trị những căn nhà xung quanh cũng sẽ tăng phi mã.