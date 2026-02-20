Độc giả vẫn xếp hàng dài nhận lì xì đến tối muộn tại ATM sách

Bà Renza Zenolli chia sẻ bà có thể hiểu đôi chút tiếng Việt nhờ con dâu là người Việt. Nhận lì xì sách trong sự bất ngờ và thích thú, nữ du khách đến từ Singapore cho rằng đây sẽ là một thử thách thú vị trên hành trình học tiếng Việt của mình.