Độc giả vẫn xếp hàng dài nhận lì xì đến tối muộn tại ATM sách

Không khí tại khu vực ATM Sách rộn ràng từ chiều đến tối khi nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách xếp hàng dài chờ nhận “lộc” đầu năm bằng sách.
Trong chiều tối nay, sự kiện lì xì sách thu hút đông đảo độc giả ở mọi độ tuổi tham gia và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Từ khi Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ khai mạc, khu vực ATM sách luôn thu hút đông đảo du khách, độc giả.
Chỉ với thao tác chọn khay sách và nhập thông tin, du khách tham quan sẽ nhận được món quà tri thức đầu xuân.
Dương Khánh Băng (9 tuổi) cho biết rất hạnh phúc với quyển sách nhận được từ ATM sách. "Em sẽ hoàn thành cuốn sách ngay trong tối nay", Băng nói.
Năm nay, lễ hội dành riêng những không gian trải nghiệm cho thiếu niên, nhi đồng với các hoạt động vui chơi, cà phê sách, sinh hoạt đọc, nhằm giúp các em tiếp cận sách trong môi trường thân thiện, vừa giải trí vừa bồi đắp thói quen đọc một cách tự nhiên.
Bà Renza Zenolli chia sẻ bà có thể hiểu đôi chút tiếng Việt nhờ con dâu là người Việt. Nhận lì xì sách trong sự bất ngờ và thích thú, nữ du khách đến từ Singapore cho rằng đây sẽ là một thử thách thú vị trên hành trình học tiếng Việt của mình.
Khoảng 18h, ATM sách rơi vào tình trạng hết sách và được nhân viên bổ sung trở lại sau khoảng 20 phút.
Vũ Huy Hoàng, nhân viên hướng dẫn tại khu vực, cho biết ATM Sách vận hành suôn sẻ trong suốt ba ngày qua. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú và tò mò khi lần đầu tiếp cận hình thức lì xì sách. "Bạn đọc xếp hàng ngay ngắn, không diễn ra tình trạng chen lấn", Hoàng cho biết.
Khu vực “Lì xì sách Tết” tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người yêu sách mỗi dịp đầu năm, mang đến làn gió mới cho phong tục lì xì truyền thống bằng cách trao tặng tri thức đầy ý nghĩa.
Hoạt động “lì xì sách” được duy trì trong ba năm qua và ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Với thành công ban đầu tại khu vực trung tâm TP.HCM, chương trình ATM sách trong tương lai sẽ mở rộng quy mô đến Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ du khách. Về lâu dài, mô hình này hướng đến việc triển khai tại các thư viện địa phương, góp phần lan tỏa và hình thành thói quen đọc sách như một nét văn hóa bền vững trong cộng đồng.