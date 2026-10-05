Đọc gì trước khi đến Tokyo?

Không chỉ có những giao lộ đông đúc hay ánh đèn rực rỡ, Tokyo mang nhiều câu chuyện thú vị về văn hóa và con người.

Du khách chụp ảnh tại công viên Shiba, quận Minato, Tokyo, phía sau là Tokyo Tower, một trong những biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Nhật Bản. Ảnh: @3tzzzu7.

Với sức hút từ những khu phố sầm uất, nền ẩm thực phong phú và nét văn hóa đặc trưng, Tokyo luôn là điểm dừng chân được nhiều du khách Việt lựa chọn trong hành trình khám phá Nhật Bản. Thành phố mang đến trải nghiệm đa dạng, từ tham quan đền chùa cổ kính, dạo bước giữa những khu mua sắm hiện đại đến khám phá nhịp sống thường ngày của người dân địa phương.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong 8 tháng đầu năm, nước này đón 505.300 lượt khách Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ hấp dẫn bởi những điểm tham quan nổi tiếng, Tokyo còn mang nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa và con người. Trước chuyến đi, du khách có thể khám phá thành phố qua những trang sách.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 cuốn sách với những góc nhìn khác nhau về thủ đô Nhật Bản, giúp hành trình của du khách thêm chiều sâu và thú vị.

Cuốn sách của tác giả Christine Mari Inzer sáng tác, được Nguyễn Bảo Anh, NXB Kim Đồng xuất bản năm 2018. Ảnh: Khai Tâm.

Tokyo du hí

Thể loại: Du ký minh họa

Ở tuổi 16, Christine Mari Inzer, cô gái người Mỹ gốc Nhật, quyết định một mình trở về quê hương trong chuyến đi kéo dài 8 tuần. Những trải nghiệm được cô ghi lại trong cuốn Tokyo du hí, do Wings Books thuộc NXB Kim Đồng giới thiệu tới độc giả Việt Nam.

Không đi theo lối kể của một cuốn cẩm nang thông thường, tác phẩm kết hợp nhật ký, ảnh chụp và những bức tranh minh họa do chính tác giả thực hiện.

Christine đưa người đọc khám phá Nhật Bản qua góc nhìn trẻ trung, hài hước và đầy tò mò. Tại Tokyo, cô ghé Harajuku, trung tâm thời trang nổi tiếng với những phong cách đường phố độc đáo. Cô cũng khám phá khu chợ Tsukiji và thưởng thức sushi.

Những trải nghiệm về ẩm thực, công nghệ và văn hóa đại chúng tạo nên bức tranh sinh động về nước Nhật hiện đại.

Điểm thú vị của cuốn sách nằm ở cách tác giả quan sát những điều nhỏ bé trong đời sống. Một món ăn, một cửa hàng hay cuộc gặp gỡ tình cờ đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Với du khách lần đầu đến Tokyo, cuốn sách gợi mở cách khám phá thành phố bằng sự tò mò và những trải nghiệm gần gũi. Hành trình của Christine còn là câu chuyện tìm về cội nguồn của một người trẻ lớn lên xa quê hương.

Những chuyện lạ ở Tokyo của Haruki Murakami được NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 2024, Nhã Nam phát hành, với bản dịch của Vương Hải Yến. Ảnh: Nhã Nam.

Những chuyện lạ ở Tokyo

Thể loại: Tản văn

Tokyo trong văn chương Haruki Murakami không chỉ có những tòa nhà cao tầng hay đường phố đông đúc. Thành phố còn là nơi lưu giữ những cuộc gặp gỡ tình cờ, ký ức và nỗi cô đơn của con người hiện đại.

Những chuyện lạ ở Tokyo gồm 5 truyện ngắn. Các nhân vật đối diện với những mất mát khác nhau, từ người thân qua đời, những mối quan hệ đổ vỡ đến việc đánh mất chính tên gọi của mình.

Trong tập Lữ khách tình cờ, một người chỉnh đàn cô độc dần hé lộ những góc khuất trong tâm hồn. Vịnh Hanalei kể về người mẹ mất con trai trong một tai nạn tại Hawaii. Những sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên đưa nhân vật đến các cuộc gặp gỡ và phát hiện bất ngờ.

Murakami đan xen hiện thực với những yếu tố kỳ ảo. Các câu chuyện mở ra một thế giới khác phía sau nhịp sống đô thị quen thuộc.

Đọc tác phẩm, du khách có thể cảm nhận Tokyo qua đời sống tinh thần của con người. Những quán cà phê, con phố hay góc phố bình thường cũng có thể gợi lên câu chuyện riêng.

Cuốn sách phù hợp với người muốn tìm một Tokyo trầm lắng, khác với hình ảnh náo nhiệt thường xuất hiện trong các chương trình quảng bá du lịch.

Tokio của Keigo Higashino được Nguyễn Thụy Nguyệt Quế chuyển ngữ, NXB Hà Nội xuất bản năm 2026 và Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam.

Tokio

Thể loại: Tiểu thuyết kỳ ảo

Lấy bối cảnh Asakusa năm 1979, Tokio đưa độc giả trở về Tokyo của những thập niên trước qua một câu chuyện giả tưởng về hành trình xuyên thời gian.

Nhân vật chính Miyamoto Takumi là chàng trai trẻ đang mất phương hướng. Cuộc sống của anh thay đổi sau khi gặp Tokio, người tự nhận là con trai mình đến từ tương lai. Hai người cùng lên đường tìm kiếm Chizuru, cô bạn gái đột ngột biến mất của Takumi.

Qua hành trình, tác phẩm mở ra câu chuyện về tình thân, sự sống và những lựa chọn trong cuộc đời. Quá khứ và tương lai đan xen, giúp người đọc nhìn lại ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ.

Bối cảnh Asakusa mang đến điểm kết nối thú vị với hành trình du lịch Tokyo. Đây là khu vực nổi tiếng với chùa Sensō-ji, phố mua sắm Nakamise và những dấu ấn của Tokyo xưa.

Đọc Tokio trước chuyến đi có thể khơi gợi sự tò mò về lịch sử đô thị. Khi đặt chân đến Asakusa, du khách không chỉ nhìn thấy những ngôi đền, cửa hàng truyền thống hay con phố cổ. Họ còn có thể hình dung về một Tokyo của nhiều thập niên trước.

Rừng Na Uy của Haruki Murakami được Trịnh Lữ chuyển ngữ, NXB Hội Nhà văn tái bản năm 2024 và Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam.

Rừng Na Uy

Thể loại: Tiểu thuyết

Một chuyến bay và giai điệu quen thuộc của nhóm The Beatles đưa Toru Watanabe trở về ký ức tuổi trẻ. Những hồi tưởng ấy mở ra câu chuyện tình yêu, tình bạn và mất mát tại Tokyo cuối thập niên 1960.

Rừng Na Uy theo chân Toru trong những năm tháng sinh viên. Anh thường cùng Naoko lang thang trên các con phố Tokyo. Cả hai cố gắng vượt qua nỗi đau sau cái chết của người bạn thân Kizuki.

Sự xuất hiện của Midori khiến Toru đứng trước những lựa chọn mới trong tình yêu và cuộc sống. Tokyo hiện lên qua giảng đường đại học, những cuộc dạo bộ và không gian sinh hoạt của giới trẻ. Thành phố trở thành phông nền cho những biến động trong tâm hồn nhân vật.

Điểm đáng đọc của tác phẩm là cách Murakami tái hiện đời sống một thế hệ thanh niên Nhật Bản. Những trăn trở về tình yêu, tự do và tương lai được kể bằng giọng văn gần gũi, giàu cảm xúc.

Với du khách yêu văn học, Rừng Na Uy gợi mở một cách khám phá Tokyo khác. Thay vì chỉ ghé các điểm tham quan nổi tiếng, họ có thể dành thời gian dạo bộ qua những khu phố, công viên và không gian đại học. Cuốn sách giúp người đọc cảm nhận thành phố qua ký ức của những người từng sống ở đó. Đây cũng là góc nhìn thú vị khi khám phá một Tokyo luôn vận động và đổi thay.

Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki của Satoshi Yagisawa được Trần Quỳnh Anh chuyển ngữ, NXB Hà Nội xuất bản và Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam.

Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki

Thể loại: Tiểu thuyết

Sau cú sốc tình cảm, Takako, cô gái 25 tuổi, chuyển đến sống tại hiệu sách cũ của người cậu ở Jimbocho, khu phố sách nổi tiếng giữa lòng Tokyo.

Những ngày phụ trông cửa hàng, làm quen với sách và gặp gỡ người dân trong khu phố dần giúp cô tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki đưa độc giả bước vào thế giới của những hiệu sách cũ, nơi các kệ sách chất đầy và những cuộc trò chuyện giản dị trở thành một phần đời sống thường ngày.

Qua hành trình của Takako, tác phẩm kể câu chuyện về sự trưởng thành, những mất mát và khả năng tìm lại chính mình. Tokyo hiện lên qua những con phố nhỏ ở Jimbocho, các cửa hàng sách lâu đời và quán cà phê quen thuộc. Khác với hình ảnh đô thị sầm uất, thành phố trong tác phẩm mang nhịp sống chậm rãi, gần gũi.

Điểm đáng đọc của cuốn sách là cách tác giả tái hiện văn hóa hiệu sách cũ tại Nhật Bản. Sách không chỉ là hàng hóa mà còn kết nối những người xa lạ, lưu giữ ký ức và tạo nên nét riêng cho khu phố.

Với du khách yêu văn học, tác phẩm gợi mở một hành trình khám phá Jimbocho. Họ có thể dành thời gian dạo qua những hiệu sách cũ, tìm các ấn phẩm độc đáo hoặc ngồi lại trong một quán cà phê giữa khu phố.