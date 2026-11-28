“Việc xây dựng tháp bằng cối đá là thách thức lớn đối với đơn vị thi công. Các cối đá phải được lựa chọn kỹ, có kích thước tương đồng để thuận lợi cho việc sắp xếp, đồng thời phải vận chuyển lên độ cao hàng chục mét. Do những chiếc cối đá này ngày càng khan hiếm, việc sưu tầm mất nhiều thời gian. Vì vậy, quá trình thi công, hoàn thiện tháp kéo dài hơn 2 năm”, anh Toản chia sẻ thêm.