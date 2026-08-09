Doanh thu EVN lớn hơn Vingroup và Hòa Phát cộng lại

Doanh thu 6 tháng của EVN đạt gần 353.000 tỷ đồng, cao hơn hàng loạt doanh nghiệp lớn như Petrolimex, Vingroup, PV Oil, Vinhomes hay Hòa Phát.

Theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất toàn EVN ước đạt 352.787 tỷ đồng , tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng công ty mẹ EVN đạt khoảng 295.893 tỷ đồng , tăng 13,6%.

Quy mô doanh thu này đưa EVN lên vị trí nổi bật nếu đặt cạnh những doanh nghiệp lớn đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

"Cỗ máy" tạo ra khoảng 1.950 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày

Cụ thể, nửa đầu năm 2026, Petrolimex ghi nhận khoảng 235.000 tỷ đồng doanh thu, trong khi Vingroup đạt 222.300 tỷ đồng . Như vậy, doanh thu của EVN hơn gấp 1,5 lần Petrolimex lẫn Vingroup.

Bảng xếp hạng doanh thu của các đơn vị niêm yết còn ghi nhận PV Oil ( 134.867 tỷ đồng ), Vinhomes ( 117.835 tỷ đồng ) và Hòa Phát ( 108.059 tỷ đồng ) xếp ngay sau. Nếu cộng gộp doanh thu của Vingroup và Hòa Phát ( 330.359 tỷ đồng ), con số ghi nhận được ở riêng EVN vẫn lớn hơn.

Tính bình quân, EVN tạo ra khoảng 1.950 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày trong 6 tháng đầu năm. Quy mô này phần lớn đến từ hoạt động sản xuất, mua bán và cung ứng điện trên toàn hệ thống.

Doanh thu nửa đầu năm 2026 của EVN bỏ xa Vingroup, Petrolimex và Hòa Phát Nguồn: BCTC DN Nhãn EVN Petrolimex Vingroup PV Oil Vinhomes Hòa Phát

tỷ đồng 352.787 235 222.3 134.867 117.835 108.059

Trong nửa đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN tăng 10,17%, trong khi sản lượng điện thương phẩm đạt 152,5 tỷ kWh, tăng 10,2%.

Đáng chú ý, quy mô doanh thu lớn đi cùng sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe tài chính của EVN.

Tập đoàn cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có lợi nhuận và đến ngày 30/6 đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ giai đoạn 2022-2023, qua đó cân đối được tài chính và bảo toàn vốn Nhà nước.

Trước đó, EVN từng trải qua 2 năm thua lỗ liên tiếp. Năm 2022, tập đoàn lỗ sau thuế hợp nhất 20.747 tỷ đồng ; con số này tăng lên 26.772 tỷ đồng trong năm 2023. Đến năm 2024, EVN bắt đầu có lãi trở lại với 8.238 tỷ đồng nhưng cuối năm vẫn còn 38.688 tỷ đồng lỗ lũy kế.

Bước ngoặt đến trong năm 2025 khi EVN đạt 645.658 tỷ đồng doanh thu thuần và 51.881 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, cao gấp hơn 5 lần năm trước. Nhờ đó, báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn đã không còn lỗ lũy kế vào cuối năm. Tuy nhiên, báo cáo riêng của công ty mẹ vẫn còn 5.611 tỷ đồng lỗ lũy kế tại thời điểm này.

Hướng đến nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Đáng chú ý, cùng thời điểm công bố kết quả kinh doanh, EVN cũng đăng ký với Bộ Tài chính mục tiêu tham gia nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Để lọt nhóm này, ngưỡng doanh thu được ước tính khoảng hơn 32 tỷ USD /năm. Trong khi đó, doanh thu hợp nhất của EVN năm 2025 tương đương khoảng 24,6 tỷ USD .

Điều này đồng nghĩa EVN vẫn cần mở rộng đáng kể quy mô doanh thu trong những năm tới. Tập đoàn đặt mục tiêu lợi nhuận sản xuất kinh doanh hàng năm tối thiểu 3%, đồng thời xây dựng đề án tái cơ cấu phù hợp với thị trường điện cạnh tranh.

EVN cũng đang đứng trước nhu cầu đầu tư rất lớn. Theo kế hoạch, mỗi năm tập đoàn cần bố trí khoảng 5 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương khoảng 25 tỷ USD trong 5 năm tới cho các dự án nguồn và lưới điện, trong đó có điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và các dự án điện gió ngoài khơi.