Doanh nhân logistics hội tụ tại DLP Friendship Golf Cup

Trong không khí chào mừng Ngày Logistics Việt Nam lần đầu tiên được chính thức công nhận, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk (DLP) phối hợp cùng Hệ sinh thái Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật tổ chức giải golf DLP Friendship Golf Cup 2026.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời hưởng ứng Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho cộng đồng doanh nhân, giải đấu còn hướng đến mục tiêu tạo diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp logistics, cảng biển, xuất nhập khẩu, vận tải và nhiều lĩnh vực kinh tế liên quan. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh trong nước và quốc tế.

Giải đấu quy tụ 144 golfer là lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác chiến lược, đại diện các hiệp hội và tổ chức quốc tế. Nhiều doanh nghiệp logistics, hãng tàu, đơn vị khai thác cảng cùng các đối tác đa ngành trong và ngoài nước tham dự, trong đó có Yang Ming Shipping Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Malaysia.

Ông Nguyễn Thanh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk, cho biết giải đấu không đơn thuần là hoạt động thể thao mà còn mở ra tinh thần “Hợp lực Logistics”, hướng tới việc kết nối nguồn lực đầu tư và phát triển hạ tầng cung ứng tại Đắk Lắk.

Theo ông Hân, cộng đồng doanh nghiệp cần chung tay hiện thực hóa các định hướng trọng tâm của tỉnh như tối ưu chuỗi giá trị nông sản và xây dựng hành lang thương mại kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển sâu.

Trong khuôn khổ chương trình, các golfer tham gia lễ khai mạc, nghi thức phát bóng, thi đấu giao hữu, giao lưu doanh nghiệp và gala trao giải. Ban tổ chức cho biết giải đấu được vận hành theo tiêu chí chuyên nghiệp, văn minh và đề cao tinh thần thể thao.

Thông qua sự kiện, DLP kỳ vọng lan tỏa thông điệp “Hợp nhất Logistics: Chung chuỗi giá trị – Trọn một tầm nhìn”, qua đó thúc đẩy liên kết vùng và xây dựng cộng đồng logistics hiện đại, hội nhập sâu rộng.