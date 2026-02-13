Doanh nghiệp yêu cầu nhân viên ‘sống như một vị vua’

Bước sang năm 2026, Regal Group gây chú ý khi đặt ra “chuẩn sống” khác biệt cho đội ngũ: Nhân viên phải giàu sức khỏe, dư năng lượng và hạnh phúc trước khi kiến tạo các dự án BĐS.

Trong khi nhiều tập đoàn đang chạy đua với những chỉ số KPI nghẹt thở, Regal Group lại chọn một lối đi riêng đầy táo bạo khi bước sang năm 2026. Theo đó thương hiệu yêu cầu nhân viên phải "giàu" sức khỏe và "dư" hạnh phúc trước khi tạo ra những sản phẩm bất động sản sức khỏe và chữa lành.

"Làm việc như chuyên gia - sống như một vị vua"

Năm 2026, cái tên Regal Group (mã chứng khoán: RGG) trở thành tâm điểm trên sàn chứng khoán với vốn hóa chạm mốc 8.000 tỷ đồng cùng những dự án “Sức khỏe - chữa lành” trải dài khắp dải đất miền Trung.

Nhưng điều khiến giới nhân sự và cộng đồng kinh doanh xôn xao khi tập đoàn này gây bất ngờ khi quyết định đưa tiêu chuẩn 5-6 sao từ các khu nghỉ dưỡng vào chính môi trường làm việc thông qua chiến dịch mang tên “Regal Wellness Life: Mỗi ngày đi làm là một ngày đáng sống”.

Regal Group công bố chương trình văn hóa nội bộ năm 2026 mới mẻ và độc đáo.

Tại đây, triết lý “living regal” được đưa lên hàng đầu. Thay vì xem văn phòng là nơi đổi sức lao động lấy tiền lương, Regal Group biến mọi nơi trong khuôn viên làm việc thành không gian nghỉ dưỡng 5 sao, mỗi nhân viên được định danh là một “Đại sứ wellness”.

Đại diện Regal Group chia sẻ: “Bạn không thể kiến tạo nên những kỳ quan wellness cho khách hàng nếu chính bạn không được sống trong sự wellness đó”.

Từ BĐS hạng sang đến chuẩn sống trong môi trường làm việc

Khác với không khí hối hả, căng thẳng thường thấy tại các tập đoàn lớn, buổi sáng tại Regal Group bắt đầu bằng những giai điệu âm nhạc đầy năng lượng. Thay vì vội vã với ly cà phê mua vội ven đường, nhân viên thư thả thưởng thức trà thực dưỡng tại khu pantry chuẩn “Regal Food”.

Tầng 12 của tập đoàn được dành riêng làm nơi kết nối, trò chuyện cho nhân viên.

Một trong những điểm chạm đắt giá nhất trong văn hóa làm việc tại đây chính là bữa trưa organic. Được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi bữa ăn không chỉ đảm bảo năng lượng mà còn là liệu pháp chăm sóc sức khỏe bền vững cho đội ngũ.

Thú vị hơn, văn hóa “No phone” trong giờ ăn được khuyến khích tuyệt đối, giúp mỗi người thực sự kết nối với đồng nghiệp và tái tạo tâm trí thay vì vùi đầu vào màn hình điện thoại.

Đặc biệt, quy tắc “smart meeting” là một điểm sáng trong quản trị nhân sự hiện đại của Regal Group. Tại đây, không có những cuộc họp kéo dài lê thê hàng giờ hay sau 17h. Mọi cuộc thảo luận trên 60 phút đều bắt đầu bằng 1 phút tĩnh tâm hít thở sâu. Thậm chí, những cuộc họp “đi bộ” ven sông hay trong công viên dự án được ưu tiên để kích thích sự sáng tạo tối đa.

Phúc lợi wellness - đầu tư cho con người một cách dài hạn

Nếu mức vốn hóa 8.000 tỷ đồng là bảo chứng cho nền tảng tài chính vững mạnh, thì hệ sinh thái phúc lợi chính là lời cam kết về sự trân trọng con người. Nhân viên tại Regal Group được hưởng đặc quyền “Regal care 24/7” với gói bảo hiểm quốc tế và dịch vụ bác sĩ tư vấn tâm lý riêng, một sự thấu hiểu sâu sắc dành cho những áp lực mà nhân sự ngành bất động sản thường gặp phải.

Regal Group luôn có những gói thưởng lên đến 10 tỷ đồng để động lực cho mỗi nhân sự phát huy tối đa tiềm năng, cùng mang về giá trị đột phá cho tập đoàn.

Các chương trình theo quý được thiết kế như một hành trình trải nghiệm phong cách sống: Quý I, biến văn phòng thành “Rừng trong phố” và lì xì bằng thẻ gym/yoga cao cấp; Quý II bùng nổ với giải chạy bộ dọc biển Đà Nẵng và giải pickleball nội bộ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập; Quý III mang đến ngày hội Family Day, nơi con em nhân viên được trải nghiệm thực tế tại các dự án “Kỳ quan” như Regal Legend hay Regal Complex; Quý IV là đêm tiệc Gala tri ân bên những quảng trường nhạc nước tráng lệ do chính họ góp công xây dựng.

Chị Quỳnh Liêm, một nhân viên tại trụ sở, chia sẻ: “Tại Regal, chúng tôi không cảm thấy mình đang đi làm để nhận lương đơn thuần. Việc được mặc đồ sporty-chic vào thứ sáu, nhận một cái tên vinh danh 'Gương mặt Wellness' hay đơn giản là chăm sóc chậu cây nhỏ tại bàn giúp mỗi ngày đều là một trải nghiệm sống chất lượng”.

Regal Group luôn có những hoạt động để mỗi cá nhân tự do tỏa sáng, khơi dậy những tài năng còn tiềm ẩn. Họ không chỉ là một chuyên gia trong công việc mà còn là một nghệ sĩ trong chính cuộc sống của mình.

Văn hóa “3 khen - 1 góp ý” và “Thứ sáu biết ơn” đã xóa nhòa khoảng cách cấp bậc, thay thế những mệnh lệnh khô khan bằng sự thấu cảm. Nụ cười “Regal Smile” trở thành bộ nhận diện thương hiệu sống động nhất của tập đoàn tại sảnh chờ hay thang máy.

Đại diện Regal Group chia sẻ: “Tại Regal Group, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái hạnh phúc. Ở đây, sự thịnh vượng của tập đoàn phải tỷ lệ thuận với chỉ số bình an trong tâm trí của mỗi nhân viên. Khi doanh nghiệp chăm sóc nhân viên bằng cả tâm huyết, toàn diện thân - tâm - trí, nhân viên mới có đủ năng lượng để chăm sóc khách hàng bằng cả trái tim”.

Một trong những văn hóa được đề cao tại Regal Group chính là văn hóa trọng dụng nhân tài, luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi nhân sự phát huy tối đa năng lực và nhận về những giá trị xứng đáng với cống hiến.

Giữa bối cảnh thị trường lao động đầy biến động, cách Regal Group đầu tư vào con người đang chứng minh rằng đỉnh cao của quản trị không phải là quản lý thời gian, mà là quản trị năng lượng và niềm hứng khởi. Với nền tảng tài chính vững mạnh và tư duy nhân văn, doanh nghiệp này không chỉ đang bán những ngôi nhà hạng sang, “sức khỏe chữa lành” họ đang xây dựng một chuẩn mực mới về "hạnh phúc nghề nghiệp" tại Việt Nam.