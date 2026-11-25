Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Anh bảo lãnh tài chính, sẵn sàng gia tăng đầu tư phát triển đột phá y tế công nghệ cao.

Ngày 24/11 tại Hà Nội, Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UK Export Finance - UKEF), trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Lord Sarwar - Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh cùng đoàn công tác.

Đây là lần đầu tiên UKEF lựa chọn một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong lĩnh vực y tế để ký thỏa thuận thiết lập hợp tác bảo lãnh tài chính. Thỏa thuận mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính quốc tế, phục vụ kế hoạch đầu tư dài hạn vào y tế công nghệ cao, phát triển vaccine và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

UKEF mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho doanh nghiệp y tế Việt

Lord Sarwar đánh giá thỏa thuận này sẽ mở đường cho nhiều chương trình hợp tác cụ thể, sâu rộng hơn, góp phần thắt chặt kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Hợp tác sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tiến bộ công nghệ y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, người dân Việt Nam là những người thụ hưởng nhiều nhất, thông qua chất lượng chăm sóc y tế tốt hơn.

Ông Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, ký thỏa thuận tài chính đầu tiên của UKEF trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh.

UKEF là cơ quan tín dụng xuất khẩu của Chính phủ Anh, cung cấp các giải pháp bảo lãnh khoản vay, cho vay trực tiếp và bảo hiểm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Anh xuất khẩu. Trong năm tài chính 2024-2025, cơ quan này hỗ trợ khoảng 14,5 tỷ bảng Anh, tương đương 19 tỷ USD , tạo điều kiện cho 667 doanh nghiệp Anh tham gia hoạt động xuất khẩu. Năng lực bảo lãnh toàn cầu của UKEF hiện ở mức 130 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 170 tỷ USD .

Theo cơ chế của UKEF, mức hỗ trợ bảo lãnh có thể lên 85% giá trị hợp đồng đối với các dự án đáp ứng điều kiện. Đây là nguồn lực tiềm năng giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn huy động vốn cho các dự án quy mô lớn, dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực y tế đòi hỏi vốn đầu tư cao và công nghệ hiện đại.

UKEF đã công bố hạn mức tín dụng tối thiểu dành cho Việt Nam là 5 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD . Trước đó, tháng 10/2025, UKEF và Bộ Tài chính Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm.

Đại diện Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) tham quan hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính VERSA HD. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh.

Giai đoạn 2017-2026, tổng giá trị hợp tác thương mại giữa Tâm Anh - VNVC và các doanh nghiệp Anh đạt gần 1 tỷ USD . Riêng giai đoạn 2024-2026, giá trị nhập khẩu từ các nhà cung cấp Anh đạt khoảng 485,2 triệu USD . Trong đó, vaccine, thuốc và vật tư y tế chiếm khoảng 474 triệu USD ; thiết bị y tế hơn 11,1 triệu USD ; vaccine của GSK và AstraZeneca chiếm khoảng 455,5 triệu USD .

Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC tăng tốc đầu tư y tế công nghệ cao, phát triển vaccine

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Vương quốc Anh có thế mạnh lâu đời trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, thị trường vốn và các giao dịch tài chính quốc tế. Kinh nghiệm về quản trị, minh bạch và kiểm soát rủi ro của các tổ chức tài chính Anh có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, nhất là với những dự án đầu tư lớn, có thời gian triển khai dài.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp đón hơn 2,5 triệu lượt khám chữa bệnh, trong đó có hơn 27.000 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang đầu tư theo hướng chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều hệ thống robot, trí tuệ nhân tạo, thiết bị chẩn đoán hình ảnh và công nghệ hiện đại được đưa vào hoạt động ở các chuyên khoa, hỗ trợ xử lý những bệnh lý phức tạp.

Trong khi đó, VNVC phát triển mạng lưới trung tâm tiêm chủng hiện đại trên toàn quốc, đồng thời mở rộng định hướng nghiên cứu, sản xuất vaccine và sinh phẩm tại Việt Nam.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có tổng vốn đầu tư giai đoạn I gần 3.000 tỷ đồng , diện tích hơn 26.000 m2, công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều/năm. Nhà máy hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP, WHO-GMP và FDA của Mỹ.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC. Ảnh: VNVC.

Hợp tác với UKEF được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để Tâm Anh - VNVC triển khai các kế hoạch mở rộng bệnh viện, phát triển chuyên khoa sâu, mạng lưới tiêm chủng, nghiên cứu và sản xuất vaccine thế hệ mới. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao năng lực tự chủ về vaccine, sinh phẩm, dịch vụ y tế chất lượng cao trong nước.

Các định hướng này phù hợp chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo các Nghị quyết 68, 57 của Bộ Chính trị; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết 72.