VNVC triển khai vaccine cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 28/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai vaccine cúm công nghệ mới dạng xịt của Tập đoàn Dược phẩm AstraZeneca (Anh) với cơ chế tạo “3 lớp miễn dịch”.

Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine cúm dạng xịt sử dụng công nghệ sống giảm độc lực, giúp phòng các chủng cúm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria lưu hành phổ biến tại Việt Nam. Với dạng “xịt phun sương” trực tiếp vào mũi, không cần kim tiêm, vaccine giúp kích thích 3 lớp miễn dịch bổ trợ nhau gồm miễn dịch niêm mạc mũi họng tại cửa ngõ virus thường xâm nhập, miễn dịch toàn thân và miễn dịch tế bào, giúp cơ thể chủ động nhận diện và chống lại virus cúm.

Vaccine cúm dạng xịt mũi của AstraZeneca đã có hơn 20 năm theo dõi an toàn trên thế giới, được sử dụng tại hơn 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 200 triệu liều được phân phối trên toàn cầu. Theo nghiên cứu, vaccine này có hiệu quả phòng các chủng virus cúm lưu hành tương đồng với chủng trong vaccine lên đến 88%.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vaccine cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam sáng 28/10. Ảnh: Nhân Trần.

Trẻ từ 2 đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vaccine cúm cần sử dụng 2 liều, cách nhau ít nhất 4 tuần. Trẻ đã có tiền sử tiêm phòng cúm có thể sử dụng 1 liều tùy theo lịch sử tiêm chủng. Trẻ từ 9 đến dưới 18 tuổi sử dụng 1 liều. Vaccine cần được sử dụng hàng năm để duy trì khả năng bảo vệ trước virus cúm liên tục biến đổi.

Vaccine cần được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30 độ C. Trước khi sử dụng, vaccine phải được rã đông theo quy trình nghiêm ngặt, sau đó bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C trong thời hạn tối đa 15 tuần theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Quy trình này đòi hỏi hạ tầng kho lạnh âm sâu chuyên biệt, hệ thống giám sát nhiệt độ liên tục cùng năng lực điều phối, phân phối và quản lý thời hạn sử dụng chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

Ngoài vaccine cúm dạng xịt được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30 độ C, VNVC còn sở hữu hệ thống kho lạnh âm sâu đến -86 độ C và kho lạnh tiêu chuẩn 2-8 độ. Ảnh: Mộc Thảo.

Sở hữu hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh bảo quản vaccine quy mô lớn, bao gồm các kho âm sâu đạt chuẩn quốc tế cùng năng lực vận chuyển và cung ứng chuyên nghiệp, VNVC đáp ứng yêu cầu khắt khe về bảo quản loại vaccine này. Đây là lợi thế giúp VNVC được AstraZeneca lựa chọn tiên phong triển khai vaccine cúm công nghệ mới này tại Việt Nam.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: “Phòng bệnh là nền tảng của một hệ thống y tế bền vững. Thông qua hợp tác cùng VNVC, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các giải pháp phòng ngừa phù hợp, đồng thời thúc đẩy đối thoại khoa học và nâng cao nhận thức về vai trò của tiêm chủng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Ngay khi VNVC triển khai vaccine cúm dạng xịt mũi, nhiều phụ huynh quan tâm, đưa con đến các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc để được tư vấn và sử dụng phương thức chủng ngừa mới.

Tại TP.HCM, chị Nguyễn Thị Như Ngọc (35 tuổi, phường Tân Sơn) đưa con trai 7 tuổi đến Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ chủng ngừa vaccine cúm dạng xịt. “Trước đây, cứ đến lịch tiêm vaccine là hai mẹ con đều cùng chuẩn bị tâm lý, còn lần này bé hợp tác và vui vẻ hơn hẳn. Tôi thấy đây là lựa chọn phù hợp với trẻ sợ kim tiêm, giúp việc phòng cúm hàng năm của con bớt áp lực hơn”, chị Ngọc chia sẻ khi con vừa hoàn thành mũi cúm xịt.

Bé Minh Đức (7 tuổi) hào hứng khi được chủng ngừa vaccine cúm dạng xịt mũi tại VNVC. Ảnh: Nhân Lê.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, nhận định vaccine cúm dạng xịt mũi bổ sung lựa chọn dự phòng cho trẻ, nhất là trẻ sợ kim tiêm, tạo thuận lợi để phụ huynh chủ động phòng cúm cho trẻ mỗi năm.

“Dù sử dụng hình thức nào, chủ động phòng cúm hàng năm vẫn cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng liên quan”, bác sĩ Khanh lưu ý.

Việc đưa vaccine cúm dạng xịt mũi về Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của VNVC trong hợp tác với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, sớm tiếp cận và đưa thành tựu y học dự phòng tiên tiến đến với người dân. Trước đó, VNVC tiên phong đưa về Việt Nam gần 25 loại vaccine và sinh phẩm mới, thế hệ mới như vaccine phòng bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, phế cầu, não mô cầu, zona thần kinh và bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV)... góp phần mở rộng cơ hội phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ngay khi VNVC triển khai vaccine cúm công nghệ mới dạng xịt, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã trải nghiệm phương thức mới này. Ảnh: Bình An.

Theo chuyên gia của AstraZeneca, dù phương thức sử dụng hiện đại, thuận tiện và không cần kim tiêm, vaccine vẫn phải được sử dụng bởi nhân viên y tế hoặc dưới sự giám sát của nhân viên y tế có chuyên môn, tuân thủ đầy đủ quy trình khám sàng lọc, chỉ định và các quy định về an toàn tiêm chủng.

Đặc biệt, VNVC xây dựng quy trình tiêm chủng an toàn với đội ngũ bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định vaccine phù hợp cho từng khách hàng; điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật sử dụng vaccine, an toàn tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm.