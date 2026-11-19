Ngày 18/11, Công ty Vaccine VNVC (Việt Nam) và Tập đoàn Dược phẩm MSD (Mỹ) công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược vaccine.

Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa VNVC và MSD, hướng tới nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và hỗ trợ các mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến VNVC và MSD trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của MSD tại Việt Nam. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngành y tế đang thúc đẩy nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược, nhằm nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Theo Bộ trưởng, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng bệnh, tiêm chủng và phát triển công nghiệp dược, vaccine; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn và hiệu quả vaccine. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, hợp tác thuận lợi, minh bạch, đúng quy định, khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến.

VNVC với gần 300 trung tâm tiêm chủng hiện đại góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vaccine, nâng cao năng lực phòng bệnh tại Việt Nam. Ảnh: Minh Ngọc.

Từ góc độ khoa học và công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao sự tiên phong của VNVC trong chuyển mình từ hệ thống tiêm chủng hiện đại sang nghiên cứu, sản xuất vaccine chất lượng quốc tế, tạo tiền đề tiếp nhận, làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, giảm giá thành và hướng đến xuất khẩu. Để hợp tác đạt hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị tăng cường liên kết Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi như mRNA, nano lipid; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết hỗ trợ tối đa về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý để thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Sản xuất vaccine đòi hỏi đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, nhân lực trình độ cao và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Việc MSD lựa chọn VNVC làm đối tác, hướng đến chuyển giao một số công nghệ sản xuất vaccine đang lưu hành toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam. Qua đó, sự kiện mở ra cơ hội từng bước tự chủ công nghệ chiến lược, chủ động nguồn cung và hỗ trợ các mục tiêu y tế công cộng quốc gia.

Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh của VNVC là một trong những nền tảng hạ tầng và quản trị chất lượng được VNVC đầu tư lớn trong nhiều năm nay. Ảnh: VNVC.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD, đánh giá cao năng lực, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC. Ông kỳ vọng việc kết hợp thế mạnh hai bên sẽ thúc đẩy phòng ngừa bệnh tật, mang lại giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Về phía VNVC, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, khẳng định sản xuất vaccine là chiến lược đầu tư dài hạn, đòi hỏi công nghệ tiên tiến và quản trị chất lượng quốc tế. Kế hoạch hợp tác với MSD mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp vaccine toàn cầu, chủ động nguồn cung và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 3.000 tỷ đồng , khởi công xây dựng tháng 5/2025 tại Tây Ninh. Ảnh: VNVC.

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vaccine tiên tiến, VNVC đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine hiện đại với các thiết bị hàng đầu thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Nhà máy có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 dự kiến gần 3.000 tỷ đồng , đi vào sản xuất vaccine từ 2028 để có sản phẩm thương mại hóa từ 2029.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn MSD và Công ty Vaccine VNVC, nghe báo cáo về kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa vaccine tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Công ty Vaccine VNVC và Tập đoàn MSD tại trụ sở Chính phủ ngày 18/11. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng đánh giá cao VNVC là doanh nghiệp tiên phong, năng động trong hợp tác quốc tế nhằm góp phần nâng cao năng lực ngành y tế dự phòng, đồng thời ghi nhận đóng góp của MSD trong cung ứng thuốc, vaccine và mở rộng khả năng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến tại Việt Nam.