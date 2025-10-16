Doanh nghiệp nào đăng ký kinh doanh 'Chợ Nga' tại 125 Hai Bà Trưng?

Chủ đầu tư dự án “Chợ Nga” tại số 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) đã được yêu cầu tháo dỡ bảng hiệu và thực hiện đúng quy định về sử dụng mặt bằng tại khu vực trung tâm di sản.

Biển hiệu "Chợ Nga" ở tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng trước khi được tháo dỡ. Ảnh: Người Đô Thị.

Đại diện Phường Sài Gòn đã lên tiếng về "Chợ Nga" tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 16/10.

Theo ông Trần Trọng Nghĩa, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sài Gòn (TP.HCM), chủ đầu tư tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng đã được yêu cầu tháo dỡ bảng hiệu “Chợ Nga” treo trên mặt đường Nguyễn Văn Bình.

Đơn vị đứng tên sử dụng mặt bằng là Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang, đã đăng ký chi nhánh với tên gọi “Trung tâm thương mại Chợ Nga” tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng. Hiện, UBND phường đang phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra tình hình hoạt động và việc bố trí các quầy sạp tại công trình này.

Từ đầu tháng 10, việc treo bảng hiệu “Chợ Nga” tại khu vực tiếp giáp với Đường sách Nguyễn Văn Bình đã khiến dư luận lo ngại về tính phù hợp trong vùng lõi di sản. Theo ông Nghĩa, đơn vị này đang trong quá trình cải tạo không gian nội thất bên trong và chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh.

Ngày 13/10, Bưu điện TP.HCM đã chính thức ký văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để báo cáo và đề nghị sớm triển khai thủ tục xếp hạng di tích cho Bưu điện Trung tâm. Đây là động thái nhằm hoàn tất hồ sơ pháp lý bị đình trệ trong thời gian qua do vướng thủ tục.

Liên quan đến tính pháp lý của công trình, ông Trần Trọng Nghĩa cho biết địa chỉ 125 Hai Bà Trưng không nằm trong danh mục kiểm kê di tích của TP.HCM. Việc cải tạo công trình vì thế được thực hiện theo quy định tại Điều 98 Luật Xây dựng và không bị cấm theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, do nằm trong khu vực tiếp giáp nhiều di tích đã xếp hạng, việc sử dụng và chỉnh trang mặt ngoài cần tuân thủ các yêu cầu bảo tồn cảnh quan chung.

Trong văn bản gửi phường Sài Gòn ngày 11/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã nhấn mạnh công trình chưa được xếp hạng di tích nhưng vị trí của nó tiếp giáp các công trình có giá trị lịch sử như Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà và UBND phường Sài Gòn... Do đó, Sở đề nghị chủ đầu tư lưu ý đến màu sắc, hình thức trang trí mặt đứng nhằm đảm bảo sự hài hòa về thẩm mỹ và không gian kiến trúc. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm giữ gìn tổng thể cảnh quan vùng lõi di sản trung tâm thành phố.

Ngày 19/8, UBND phường đã tổ chức kiểm tra thực địa tại công trình 125 Hai Bà Trưng sau khi phát hiện hoạt động cải tạo bên trong. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu tạm ngưng thi công để làm rõ hồ sơ pháp lý và tính chất sử dụng công trình. Các bước tiếp theo đang được các sở ngành liên quan rà soát để đảm bảo đúng quy định về xây dựng, quy hoạch và kinh doanh thương mại trong khu vực có yếu tố di sản.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, dự kiến đầu tuần tới có cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, phường Sài Gòn để giải quyết rõ vấn đề kinh doanh trong vùng lõi văn hóa của thành phố.