Bưu điện TP.HCM ký văn bản về việc xếp hạng di tích lịch sử

Giám đốc Bưu điện TP.HCM cho biết vừa ký văn bản báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM liên quan đến việc xếp hạng di tích cho Bưu điện Trung tâm sau thời gian vướng thủ tục nội bộ.

Đại diện Bưu điện TP.HCM cho biết Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ủng hộ việc xếp hạng di tích cho Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Ảnh: Don Amatayakul.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, xác nhận đơn vị đã ký và gửi văn bản về việc xếp hạng di tích Bưu điện Trung tâm TP.HCM đến Sở Văn hóa và Thể thao thành phố vào ngày 13/10.

"Sáng 13/10, tôi đã ký văn bản báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc xếp hạng di tích cho Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Văn bản cũng nêu đề nghị sửa chữa những khu vực xuống cấp ở công trình nhằm đảm bảo an toàn, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế địa phương", ông Thuận chia sẻ.

Triển khai thủ tục xếp hạng di tích

Văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có nêu: "Bưu điện Thành phố hoàn toàn thống nhất, ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Thành phố (hoặc cấp Quốc gia nếu có đủ điều kiện), nhằm tôn vinh giá trị kiến trúc - lịch sử của công trình".

Trước đó, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết về mặt tiêu chí, Bưu điện TP.HCM đủ điều kiện xếp hạng di tích. Nhưng hiện công trình này mới chỉ được kiểm kê, chứ chưa xếp hạng được vì thiếu một văn bản đồng thuận của đơn vị chủ quản. Sở đã gửi công văn hai lần để đề nghị Bưu điện TP.HCM ký văn bản đồng ý xếp hạng.

Lý giải chuyện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM gửi văn bản đề xuất xếp hạng di tích cho Bưu điện Trung tâm TP.HCM đến hai lần, ông Nguyễn Như Thuận cho biết trong lần đầu, ngành bưu điện đang trong quá trình chuyển đổi hai cấp, dẫn đến việc chưa kịp tập trung nguồn lực làm thủ tục xếp hạng. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất chuyển đổi, Bưu điện TP.HCM đã báo cáo lên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

“Về chủ trương, Tổng công ty hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bưu điện TP.HCM và khuyến khích sớm phối hợp cùng các sở ngành để hoàn thiện hồ sơ”, ông Thuận cho biết thêm.

Không chỉ thúc đẩy thủ tục di tích, Bưu điện TP.HCM đang triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc biến không gian này thành điểm đến văn hóa đô thị. Theo ông Thuận, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách du lịch như chụp hình, check-in tại các không gian bên trong tòa nhà, trưng bày kỷ vật và triển khai các chương trình hướng dẫn tham quan.

“Chúng tôi dự kiến xin ý kiến Tổng công ty và thành phố để tổ chức tour tham quan trọn vẹn công trình, kể cả khu vực trên cao gần đồng hồ. Khách trong nước và quốc tế rất quan tâm đến không gian di sản này”, ông nói.

Ngoài ra, một số khu vực trong Bưu điện Trung tâm cũng được cải tạo để tạo không gian thư giãn, phục vụ khách tham quan và các đoàn du lịch. Những đơn vị hợp tác như quán cà phê được bố trí hài hòa, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng của tòa nhà.

Về lâu dài, Bưu điện TP.HCM kỳ vọng phát triển hệ thống bưu điện theo hướng “không gian văn hóa dịch vụ”, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ công và phục vụ cộng đồng. Ông Thuận khẳng định ngành bưu chính đang có chủ trương đầu tư khang trang và nâng cấp cơ sở vật chất tại những vị trí mang tính biểu tượng như Bưu điện Trung tâm.

Với những khu vực thuộc "vùng lõi di sản văn hóa" ở TP.HCM, việc phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa là rất quan trọng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa

Việc làm này phù hợp định hướng của thành phố, đặt trọng tâm vào việc phát triển văn hóa - xã hội một cách toàn diện, hài hòa với tốc độ phát triển kinh tế. Thành phố xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thành phố đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị văn hóa, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư các công trình thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng, bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần khẳng định vị thế trung tâm văn hóa - sáng tạo của cả nước.

Định hướng này cũng được triển khai đồng bộ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội và các chương trình phát triển con người nhằm xây dựng một thành phố đáng sống. Ở đó, mọi người đều có cơ hội phát triển và được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng.

Song song, TP.HCM chú trọng phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình hội nhập, gắn kết văn hóa với du lịch, kinh tế ban đêm và không gian sáng tạo, hướng tới mục tiêu vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh mềm trong khu vực và quốc tế. Đây là một trong những giải pháp chiến lược để thành phố thực hiện khát vọng vươn tầm quốc tế, trở thành đô thị sáng tạo, nhân văn và bền vững.