Doanh nghiệp bất động sản chìm trong thua lỗ

Do không còn nguồn thu từ bán thành phẩm, DIC Corp lỗ ròng gần 7 tỷ đồng trong quý I. LDG cũng trắng doanh thu nên lỗ hơn 16 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 1.268 tỷ đồng.

Quý I năm nay, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) có doanh thu thuần gần 145 tỷ đồng , giảm 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do không còn nguồn thu từ bán thành phẩm, trong khi cùng kỳ năm trước mảng này mang về hơn 26 tỷ đồng .

Tuy nhiên, tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên gần 85 tỷ đồng , khiến DIG lỗ ròng gần 7 tỷ đồng , cùng kỳ lỗ hơn 35 tỷ đồng . Năm nay, DIG đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng với doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng , lãi trước thuế 600 tỷ đồng , giảm lần lượt 37% và 27% so với thực hiện 2025.

DIG lỗ ròng gần 7 tỷ đồng trong quý I năm nay.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản DIG đạt hơn 17.700 tỷ đồng , giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn nguồn vốn tập trung tại các khoản phải thu ngắn hạn gần 5.800 tỷ đồng , chủ yếu là tiền tạm ứng đền bù cho dự án Bắc Vũng Tàu hơn 1.000 tỷ và dự án Long Tân hơn 2.700 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nợ phải trả của DIC Corp giảm 15% so với đầu năm, còn gần 7.600 tỷ đồng . Trong đó, dư nợ vay hơn 1.400 tỷ đồng (giảm 36%), tiền người mua trả trước ngắn hạn hơn 3.000 tỷ đồng (chiếm 40% tổng nợ).

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cũng ghi nhận lỗ hơn 16 tỷ đồng trong quý I, nâng tổng lỗ lũy kế lên 1.268 tỷ đồng và bằng 49% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, quý vừa qua LDG không ghi nhận doanh thu nhưng có các khoản giảm trừ gần 10 tỷ đồng nên ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 77 tỷ đồng . Ngoài việc trắng doanh thu và kinh doanh thua lỗ, trong quý I LDG còn ghi nhận dòng tiền âm hơn 1.576 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 183 tỷ đồng .

Tính tới ngày 31/3, tổng tài sản của LDG còn 8.028 tỷ đồng . Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 2.883 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 36% tổng tài sản), 2.004 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác (chiếm 25% tổng tài sản), 1.322 tỷ đồng tồn kho (chiếm 16,5% tổng tài sản), 1.302 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn khác (chiếm 16% tổng tài sản) và các khoản mục khác.

LDG ghi nhận lỗ hơn 16 tỷ đồng trong quý I, nâng tổng lỗ luỹ kế lên 1.268 tỷ đồng .

Trong quý I, giá trị dự án khu chung cư lô C1 tại Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Đông Hoà, TP.HCM đã giảm từ gần 449 tỷ đồng về 0 đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn của LDG tại 31/3 đã giảm gần 6% so với đầu năm về 734 tỷ đồng và bằng 57% tổng vốn chủ sở hữu.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) ghi nhận doanh thu gần 17 tỷ đồng (tăng 241% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 630 triệu đồng so với cùng kỳ lãi gần 45 tỷ đồng trong quý I.

Nhà Đà Nẵng cho biết trong kỳ đã tăng trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán so với cùng kỳ hoàn nhập dự phòng. Ngoài việc kinh doanh thua lỗ, trong quý đầu năm nay, Nhà Đà Nẵng còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm tới 223 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 82 tỷ đồng .

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng lên mức 1.309 tỷ đồng . Khoản mục tiền và tương đương tiền giảm tới 77% so với đầu năm, giảm từ gần 201 tỷ đồng về hơn 60 tỷ đồng .

Mang gần 600 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán Báo cáo tài chính quý I của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco (mã chứng khoán: NTL) cho thấy, doanh thu thuần chỉ gần 4,5 tỷ đồng . Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, trong khi mảng bất động sản chỉ đóng góp gần 348 triệu đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính của Lideco lên tới gần 14 tỷ đồng , vượt xa nguồn thu từ hoạt động cốt lõi. Nhờ tổng chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp giảm 12%, giúp lợi nhuận sau thuế của NTL đạt gần 15 tỷ đồng , tăng 130% so với quý I/2025 và ghi nhận mức cao nhất trong 7 quý gần nhất. Danh mục chứng khoán kinh doanh của Lideco có giá gốc lên tới 576 tỷ đồng , trong khi giá trị hợp lý cuối kỳ đạt 644 tỷ, tương ứng mức lãi tạm tính khoảng 12%. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu TCH của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với giá gốc 308 tỷ đồng , giá trị hợp lý 369 tỷ, tạm lãi khoảng 20%. Tương tự, khoản mục chứng khoán kinh doanh của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng tăng 54% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 211 tỷ đồng lên hơn 600 tỷ đồng . Đáng chú ý, khoản mục dự phòng đầu tư chứng khoán cũng tăng từ hơn 14 tỷ đồng lên hơn 29 tỷ đồng . Quý vừa qua, Nhà Đà Nẵng đã tăng đầu tư cổ phiếu GEX từ gần 22 tỷ đồng lên gần 52 tỷ đồng , cổ phiếu MBB từ 16 tỷ đồng lên gần 66 tỷ đồng , cổ phiếu VPB từ 0 đồng lên hơn 75 tỷ đồng , cổ phiếu VHM từ gần 71 tỷ đồng lên gần 91 tỷ đồng ...