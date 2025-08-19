Đoàn xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm

F1 (Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay Công thức 1, là môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ôtô Quốc tế và thuộc sở hữu của Formula One Group. Mùa giải F1 bao gồm một chuỗi các cuộc đua mang tên Grands Prix, thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng hoặc những con đường trong thành phố.

Thành lập: 1950

1950 Thể thức: Một chỗ ngồi