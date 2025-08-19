Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đoàn xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm

  • Thứ ba, 19/8/2025 00:25 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Đêm 18/8, đoàn xe tăng thiết giáp và khí tài quân sự từ Miếu Môn tiến về trung tâm Hà Nội, tập kết chuẩn bị cho tổng hợp luyện trước lễ diễu binh 2/9.

khi tai dieu binh 2/9 anh 1

Đêm 18/8, hàng loạt xe tăng thiết giáp và xe bánh lốp của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn đã về trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

khi tai dieu binh 2/9 anh 2

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
khi tai dieu binh 2/9 anh 3

Khoảng 21h, đoàn cơ giới bắt đầu lăn bánh, chia thành hai hướng di chuyển.
khi tai dieu binh 2/9 anh 4

Đoàn xe thứ nhất đã đi qua cầu bộ hành trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 23h.

khi tai dieu binh 2/9 anh 5

Theo kế hoạch, đoàn thứ hai là lực lượng xe pháo bánh lốp của Hải quân và Phòng không - Không quân, cơ động qua tuyến đường đua F1 trước khi tập kết tại điểm quy định.
khi tai dieu binh 2/9 anh 6

Một số khí tài đặc biệt được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn.
khi tai dieu binh 2/9 anh 7

Suốt quá trình di chuyển, lực lượng quân sự và cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
khi tai dieu binh 2/9 anh 8

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ và màn bay chào mừng của lực lượng không quân. Tiếp đó là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hơn 16.000 quân nhân.

khi tai dieu binh 2/9 anh 9

Thành phần gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các đội hình sẽ tỏa về nhiều tuyến phố, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ với nhân dân ở Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh năm nay là sự trở lại của khối xe pháo quân sự sau 40 năm vắng bóng kể từ Quốc khánh 1985. Sự xuất hiện của lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh và các khí tài hiện đại hứa hẹn mang đến không khí hào hùng, thể hiện sức mạnh quân sự quốc gia. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
khi tai dieu binh 2/9 anh 10

Đồ họa: Phan Nhật.
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 lần 4 Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hàng trăm trang thiết bị, xe pháo, khí tài hiện đại tham gia buổi tổng hợp luyện lần 4 chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chi tiết tuyến đường diễu binh, diễu hành ở đại lễ 2/9

Sau khi diễu binh, diễu hành, các khối sẽ tỏa ra các hướng đến điểm tập kết. Người dân có thể dựa vào lộ trình di chuyển để chọn vị trí theo dõi phù hợp.

11:06 16/8/2025

Tiếng khẩu quyết vang trên thao trường tổng hợp luyện A80

Trên thao trường Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), tiếng khẩu quyết của những khối diễu binh vang rền, thể hiện quyết tâm với nhiệm vụ A80 sắp tới.

18 giờ trước

https://vtcnews.vn/doan-xe-phao-quan-su-di-chuyen-ve-trung-tam-ha-noi-trong-dem-ar960500.html

VTCNews

khí tài diễu binh 2/9 Hà Nội F1 Xe pháo Diễu binh A80 Quảng trường Ba Đình Quốc khánh 2/9

  • F1

    F1

    F1 (Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay Công thức 1, là môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ôtô Quốc tế và thuộc sở hữu của Formula One Group. Mùa giải F1 bao gồm một chuỗi các cuộc đua mang tên Grands Prix, thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng hoặc những con đường trong thành phố.

    • Thành lập: 1950
    • Thể thức: Một chỗ ngồi

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý