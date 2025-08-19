Đoàn xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm

|
Đêm 18/8, hàng loạt xe tăng thiết giáp và xe bánh lốp của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn đã về trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.
|
Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
|
Khoảng 21h, đoàn cơ giới bắt đầu lăn bánh, chia thành hai hướng di chuyển.
|
Đoàn xe thứ nhất đã đi qua cầu bộ hành trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 23h.
|
Theo kế hoạch, đoàn thứ hai là lực lượng xe pháo bánh lốp của Hải quân và Phòng không - Không quân, cơ động qua tuyến đường đua F1 trước khi tập kết tại điểm quy định.
|
Một số khí tài đặc biệt được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn.
|
Suốt quá trình di chuyển, lực lượng quân sự và cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
|
Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ và màn bay chào mừng của lực lượng không quân. Tiếp đó là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hơn 16.000 quân nhân.
|
Thành phần gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các đội hình sẽ tỏa về nhiều tuyến phố, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ với nhân dân ở Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
|
Điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh năm nay là sự trở lại của khối xe pháo quân sự sau 40 năm vắng bóng kể từ Quốc khánh 1985. Sự xuất hiện của lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh và các khí tài hiện đại hứa hẹn mang đến không khí hào hùng, thể hiện sức mạnh quân sự quốc gia. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
|
Đồ họa: Phan Nhật.