Đoàn Nghi lễ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi Lẵng hoa chúc mừng Lễ Kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình mới, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Nghi lễ Quân đội tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chủ động đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Trước mắt, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu.

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn Nghi lễ Quân đội không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện; đổi mới tư duy, phương pháp của đội ngũ cán bộ chỉ huy; xây dựng huấn luyện giỏi về nghiệp vụ nghi lễ, hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ khác trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng đơn vị "Tiêu biểu về nền nếp chính quy, mẫu mực về điều lệnh" - trở thành điểm sáng trong Bộ Tổng Tham mưu và toàn quân; quản lý, khai thác hiệu quả trang bị, cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong huấn luyện, quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn Nghi lễ Quân đội tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Với bề dày truyền thống 80 năm vẻ vang và những bài học kinh nghiệm phong phú, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn Nghi lễ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; luôn là lực lượng tiêu biểu đại diện cho hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong những thời khắc thiêng liêng, sự kiện trọng đại nhất của đất nước, dân tộc; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Trải qua 80 năm xây dựng, phục vụ, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã không ngừng lớn mạnh, từ "Ban âm nhạc giải phóng quân," "Đội danh dự bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng," rồi Đoàn Quân nhạc Quân đội Quốc gia và Tiểu đoàn danh dự thuộc Trung đoàn 47.

Đến tháng 3/1979, Đoàn Quân nhạc và Tiểu đoàn Danh dự sáp nhập thành "Trung đoàn Nghi lễ 781."

Tháng 9/1991, đơn vị được đổi tên thành Đoàn Nghi lễ 781. Năm 2002, Bộ Quốc phòng ra quyết định cơ cấu tổ chức thành Lữ đoàn đủ quân trực thuộc Quân khu Thủ đô.

Tháng 8/2008, Đoàn được điều chuyển nguyên trạng về Bộ Tổng Tham mưu và ngày 3/11/2008, Bộ Quốc phòng quyết định đổi phiên hiệu thành Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trước đây, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng ngày nay; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Nghi lễ Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đoàn Nghi lễ Quân đội đã thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, các đồng chí đã luôn giữ vững tác phong chính quy, trang nghiêm, chuẩn mực, góp phần lan tỏa hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ," Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...