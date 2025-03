Đoạn kết buồn của Sterling

Raheem Sterling từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh, bùng nổ trong màu áo Liverpool, thăng hoa tại Manchester City và là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Anh tiến sâu tại EURO 2021. Ở tuổi 30, Sterling lẽ ra vẫn phải là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu.

Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Anh rơi vào tình trạng sa sút không phanh, trở thành một cái tên lu mờ ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc của Sterling? Liệu đây chỉ là một giai đoạn khó khăn hay sự nghiệp đỉnh cao của anh đã thực sự chấm dứt?

Trong giới bóng đá, có một quan niệm được truyền miệng qua nhiều thế hệ: trung bình, một cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có khoảng 500 trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp. Con số này không phải giới hạn tuyệt đối, nhưng nó thường đánh dấu bước ngoặt về thể lực, tốc độ và phong độ của một cầu thủ.

Sterling chạm mốc 500 trận đấu chuyên nghiệp vào ngày 28/9/2021, trong thất bại 0-2 của Manchester City trước Paris Saint-Germain tại Champions League. Khi đó, anh mới 27 tuổi và vẫn còn là một phần quan trọng của Man City. Nhưng kể từ đó, anh đã thi đấu thêm 151 trận - và câu hỏi đặt ra là, bao nhiêu trong số đó bản thân thực sự chơi tốt?

Mùa giải 2021/22, Man City vô địch Ngoại hạng Anh và vào đến bán kết FA Cup lẫn Champions League. Sterling vẫn ghi được 13 bàn tại Premier League, nhưng có dấu hiệu cho thấy Pep Guardiola không còn tin tưởng anh như trước. Dù số trận thi đấu giảm không đáng kể, Guardiola dường như nhận ra điều gì đó - có thể là sự giảm sút trong động lực, sự mất mát nhỏ về tốc độ hay khả năng xử lý bóng không còn tinh tế.

Và rồi, Man City quyết định bán Sterling cho Chelsea với giá 47,5 triệu bảng. Đó không phải một mức giá thấp, nhưng nếu so với những gì Sterling từng làm được tại Etihad, đây vẫn là một sự ra đi đáng ngạc nhiên.

Sterling là bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea dưới thời Todd Boehly. Khi ấy, Thomas Tuchel vẫn còn là HLV trưởng, và Chelsea được kỳ vọng sẽ xây dựng một đội hình mạnh mẽ để cạnh tranh danh hiệu. Không ai biết viễn cảnh nào đã được vẽ ra để thuyết phục Sterling ký hợp đồng, nhưng chắc chắn anh không thể ngờ rằng chỉ trong vòng hai năm rưỡi, Chelsea sẽ mang về… 41 tân binh mới (tính cả Joao Felix hai lần).

Khởi đầu không quá thuận lợi, nhưng Sterling kịp tỏa sáng với cú đúp vào lưới Leicester. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Tuchel bị sa thải và Chelsea bước vào giai đoạn hỗn loạn. Những HLV lần lượt đến rồi đi - Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino và mới nhất là Enzo Maresca - nhưng không ai có một kế hoạch dài hạn dành cho Sterling.

Sterling không thể hiện được phong độ tốt, nhưng cũng khó có thể trách anh hoàn toàn. Khi đội bóng liên tục thay đổi chiến thuật, nhân sự và cách vận hành, rất khó để một cầu thủ tìm thấy sự ổn định.

Phong độ kém cỏi tại Chelsea ban đầu có thể được lý giải bằng sự bất ổn của CLB, nhưng đến World Cup 2022, sự sa sút của Sterling mới thực sự lộ rõ. Từng là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh tại EURO 2021, Sterling đến Qatar với kỳ vọng lớn. Thế nhưng, anh thi đấu nhạt nhòa trong các trận gặp Iran và Mỹ, bị rút ra giữa chừng và ngồi dự bị trong trận gặp Xứ Wales. Ở vòng 1/8, anh vắng mặt do phải trở về London sau vụ trộm tại nhà riêng.

Điều đáng nói là… tuyển Anh không hề cảm thấy thiếu vắng Sterling. Khi Sterling trở lại, Phil Foden đã chiếm lấy vị trí của anh trong trận tứ kết gặp Pháp. Sterling chỉ được tung vào sân trong 12 phút cuối, và kể từ đó, anh chưa từng được triệu tập lên tuyển nữa.

Chỉ trong vòng 18 tháng, từ một ngôi sao quan trọng, Sterling đã trở thành một cái tên bị lãng quên.

Mùa hè năm 2024, Mikel Arteta quyết định đưa Sterling về Arsenal với hy vọng hồi sinh anh. Arsenal cần một cầu thủ để chia sẻ gánh nặng với Bukayo Saka, và Sterling được xem là lựa chọn hợp lý.

Thế nhưng, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Sterling chỉ có 310 phút thi đấu tại Premier League mùa 2024/25 - một con số quá ít ỏi đối với một cầu thủ từng là trụ cột của Man City. Ngay cả khi Arsenal gặp khủng hoảng nhân sự trên hàng công trong hai trận gần nhất, Sterling cũng chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 24 phút từ băng ghế dự bị.

Khoảnh khắc đáng buồn nhất có lẽ là trong trận đấu với West Ham cuối tuần trước. Ở phút bù giờ, Arsenal được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Nhưng thay vì Martin Ødegaard, Sterling bước lên thực hiện. Một cầu thủ đã đánh mất sự tự tin, và kết quả tất yếu là một pha dứt điểm thất bại.

Sự sa sút của Sterling thực sự đáng kinh ngạc. Khi thể lực bắt đầu suy giảm, mọi yếu tố khác giúp một cầu thủ duy trì đỉnh cao cũng dần mất đi. Ngoại hạng Anh luôn ở đẳng cấp rất cao, và sự xuất sắc của một cầu thủ có thể mong manh đến mức chỉ cần một chút sa sút cũng đủ để rơi vào vực thẳm.

Sterling mới chỉ 30 tuổi, nhưng có lẽ sự nghiệp đỉnh cao của anh đã đi đến hồi kết. Quy luật 500 trận một lần nữa lại ứng nghiệm.

Liệu Sterling có thể tái sinh sự nghiệp như một số cầu thủ khác, hay đây sẽ là chương cuối cùng trong hành trình của anh tại đấu trường đỉnh cao? Câu trả lời có lẽ sẽ đến trong thời gian không xa.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.