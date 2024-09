Sterling lập kỷ lục chưa từng có tại Champions League

Phút 73 trên sân Gewiss (Italy), HLV Mikel Arteta đưa Sterling vào thay Bukayo Saka. Với sự xuất hiện này, Sterling trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu cho 4 CLB Anh khác nhau tại Champions League, bao gồm Liverpool, Manchester City, Chelsea và hiện tại là Arsenal.

Trước đó, David Beckham cũng từng góp mặt tại Champions League cho 4 CLB khác nhau, nhưng chỉ có Manchester United là đại diện của Anh. Tương tự, David Batty đã chơi tại giải đấu danh giá này cho Blackburn Rovers, Leeds United và Newcastle United, nhưng không đạt được kỳ tích như Sterling.

Dù đã khoác áo những đội bóng lớn như Liverpool, Manchester City và Chelsea, Sterling chưa từng một lần giành được chức vô địch Champions League. Điều đáng chú ý là cả ba CLB cũ của Sterling đều vô địch Champions League sau khi anh rời đi. Manchester City đăng quang ở mùa giải 2022/23, trong khi Liverpool vô địch mùa 2018/19, nhưng ở cả hai thời điểm đó, Sterling khoác áo đội bóng khác.

Mùa hè 2024, Sterling rời Chelsea để gia nhập Arsenal với hy vọng tăng cường sức mạnh cho hàng công của "Pháo thủ". Tuy nhiên, kể từ khi đến sân Emirates, anh mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 27 phút và chưa để lại dấu ấn nổi bật.

Giới chuyên môn vẫn cho rằng còn quá sớm để đánh giá Sterling tại Arsenal, và cầu thủ 29 tuổi vẫn cần thêm thời gian để thể hiện bản thân.

