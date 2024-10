Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu sau một năm kết hôn

Tâm sự về việc đón thành viên mới, Doãn Hải My chia sẻ: “Thiên chức làm bố mẹ là món quà vô giá và tuyệt vời, vì thế My luôn mong muốn con được lớn lên bình an, khỏe mạnh. Mong em bé rồng của cả nhà khỏe mạnh, yên vui và cùng bố mẹ, ông bà trải qua thật nhiều điều hạnh phúc nhé”.