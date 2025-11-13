Đoàn cán bộ TP.HCM thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Đoàn công tác có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Trong hành trình, đoàn đã dâng hương, ghé thăm Di tích Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (tỉnh Thái Nguyên).

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong thời gian hoạt động, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã đào tạo được nhiều học viên là các cán bộ, phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, thông tấn, tuyên truyền trong cả nước. Ngôi trường đã góp phần đặt nền móng cho nền giáo dục báo chí cách mạng Việt Nam.

Tên trường được đặt theo tên của ông Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo tiên phong, người sáng lập tờ Tiếng Dân.

Hiện nay, khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhà báo và sinh viên báo chí Việt Nam.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.