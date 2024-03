Độ xa hoa của nhà hàng Louis Vuitton đầu tiên ở Đông Nam Á

Menu của Le Café tập trung phục vụ cà phê và bánh ngọt do bếp Blue by Alain Ducasse chế biến. Dụng cụ ăn uống màu trắng đồng bộ, làm từ gốm sứ và thủy tinh, bên trên in họa tiết đặc trưng của Louis Vuitton. Ngoài ra, hoa văn LV monogram cũng được trang trí trên bề mặt ly cà phê và dập nổi ở phần cốt bánh. Mức giá mỗi món rơi vào 220-550 bath (khoảng 150.000-400.000 đồng). Ảnh: Nattapol Na Nakorn.