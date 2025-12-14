Ba thức uống buổi sáng thanh lọc gan, thận

Trà thảo mộc, nước ép nha đam, nước táo quế là những đồ uống thải độc nên dùng vào buổi sáng giúp cơ thể khỏe mạnh và bắt đầu ngày mới hiệu quả hơn.

Lựa chọn thức uống buổi sáng đúng sẽ giúp cơ thể thanh lọc, bắt đầu ngày mới hiệu quả. Ảnh: Very Well Health.

Cơ thể có thể được giải độc bằng nhiều cách, chẳng hạn thoa dầu lên da hoặc massage, chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh hoặc tập thể dục giúp đổ mồ hôi và thải độc tố.

Trong khi đó, các loại đồ uống thải độc cũng là cách có lợi vì chất lỏng dễ dàng đi vào cơ thể, hòa trộn với hệ thống và thúc đẩy quá trình thanh lọc máu và các cơ quan tối đa.

Vì sao nên uống nước thải độc buổi sáng?

Theo Hindustan Times, thức uống thanh lọc cơ thể buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, bao gồm:

- Loại bỏ độc tố: Qua đêm, cơ thể trải qua nhiều quá trình trao đổi chất khác nhau, và độc tố có thể tích tụ. Đồ uống thanh lọc giúp loại bỏ những độc tố này, mang lại khởi đầu mới mẻ và khỏe khoắn.

- Tăng cường trao đổi chất: Uống đồ ấm hoặc trà thảo dược vào buổi sáng có thể giúp khởi động quá trình trao đổi chất.

- Cung cấp đủ nước: Sau một đêm ngủ, cơ thể có thể bị mất nước. Uống nước vào buổi sáng giúp bổ sung chất lỏng, hỗ trợ chức năng các cơ quan và góp phần duy trì sự hydrat hóa tổng thể.

- Sức khỏe hệ tiêu hóa: Một số loại đồ uống giải độc buổi sáng kích thích hệ tiêu hóa, phân giải thức ăn hiệu quả và hấp thụ chất dinh dưỡng suốt cả ngày.

- Làn da khỏe mạnh: Cấp ẩm và loại bỏ độc tố góp phần tạo nên làn da khỏe mạnh. Các bước thanh lọc cơ thể buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy làn da sạch sẽ và rạng rỡ.

- Chức năng gan: Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải độc. Các hoạt động giải độc buổi sáng hỗ trợ gan xử lý và loại bỏ độc tố tích tụ trong đêm.

- Tăng cường năng lượng: Việc bổ sung nước và hỗ trợ các chức năng cơ thể vào buổi sáng góp phần tăng cường năng lượng suốt cả ngày.

Nước ép nha đam là thức uống giải độc cơ thể bạn nên thử vào buổi sáng. Ảnh: Good House Keeping.

Một số thức uống thải độc nên thử

Dưới đây là một số thức uống bổ dưỡng, thanh lọc cơ thể bạn có thể thử tại nhà, theo India Times.

- Trà thảo mộc: Cân bằng trao đổi chất, tăng miễn dịch

Nguyên liệu:

2 cốc nước

1/2 thanh quế

1/2 miếng đinh hương

1/2 củ gừng khô hoặc gừng tươi

Một nhúm bột nghệ

Một nhúm tiêu đen nguyên hạt

3 lá cà ri

1 thìa canh mật ong nguyên chất

2 cánh hoa dâm bụt

1 lá húng quế

1 thìa canh bột bạch đậu khấu

1 thìa cà phê nước cốt chanh

Cách làm:

Cho nước vào bát, thêm tất cả nguyên liệu trừ nghệ, chanh và mật ong, rồi ngâm qua đêm.

Sáng hôm sau, lấy nước ngâm ra, thêm một nhúm nghệ, 1 thìa canh mật ong và 1 thìa cà phê nước cốt chanh, rồi thưởng thức.

Thức uống này mang lại nhiều lợi ích vì có tác dụng chống viêm, giảm sung huyết, giãn mạch và giàu chất dinh dưỡng. Thảo mộc rất tốt trong việc duy trì cân bằng trao đổi chất bên trong cơ thể và chúng có rất nhiều trong thức uống này. Hãy thử thức uống tăng cường miễn dịch này vào buổi sáng.

- Nước ép lô hội: Cung cấp nước, giảm tích tụ độc tố

Nguyên liệu:

Một cốc nước

2 muỗng canh gel lô hội (nha đam)

2 muỗng canh nước cốt chanh

Một chút tiêu

Cách làm:

Trộn đều các nguyên liệu và xay nhuyễn trong máy xay sinh tố khoảng một phút.

Đổ nước vào một bình chứa và bảo quản.

Uống một ly nước thanh lọc này 2 lần/ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nha đam giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước, có thể gây tích tụ độc tố và tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Bằng cách duy trì cân bằng nước trong cơ thể, nó giúp cơ thể tự chữa lành và loại bỏ độc tố tự nhiên.

Nước táo quế: Duy trì lượng đường trong máu, tăng sự tỉnh táo

Nguyên liệu:

2 quả táo hữu cơ

2 thanh quế

1 lá neem và lá tulsi

1 cốc nước lọc

Cách làm:

Cắt táo thành từng miếng lớn, nhớ giữ nguyên vỏ.

Cho táo vào lọ, thêm 1 thanh quế, lá neem và lá tulsi rồi đổ đầy nước.

Để qua đêm và uống vào sáng hôm sau.

Thức uống này giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới. Quế đã được chứng minh là giúp giảm cân và duy trì lượng đường trong máu, trong khi táo cung cấp vitamin và khoáng chất.