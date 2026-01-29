Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia tình tứ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã kết hôn hơn 3 năm. Họ không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ hình ảnh bên Đỗ Mỹ Linh trong chuyến du lịch London, Anh. Kèm theo hình ảnh, doanh nhân viết: “Thành phố nơi anh từng sinh sống bỗng đẹp hơn khi có em”. Khi được bạn bè khen đẹp đôi, doanh nhân gửi lời cảm ơn.

Trong lần du lịch, Đỗ Mỹ Linh khoe dáng với set đồ dệt kim, kết hợp phụ kiện túi Chanel đồng điệu.

Thời gian qua, 2 người đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Họ thường xuyên nghỉ ngơi, du lịch ở nước ngoài. Đỗ Vinh Quang cũng không ngại thể hiện tình cảm với nửa kia.

Hình ảnh tại Anh của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 10/2025, khi bà xã bước sang tuổi 29, doanh nhân chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Titi. Mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đong đầy".

Trước đó một tháng, cả 2 có chuyến du lịch Hàn Quốc. Thời điểm đó, Đỗ Vinh Quang cũng đăng ảnh chụp cùng vợ và viết: “Tựa như lê hoa từng cánh nở. Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang cử hành hôn lễ tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội vào tháng 10/2022. Hiện cô sống cùng gia đình chồng trong một biệt thự tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tháng 7/2023, người đẹp sinh con đầu lòng.

Từ khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh ít hoạt động giải trí để tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình. Người đẹp hiện đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail. Công ty TNHH T&T Retail thuộc Tập đoàn T&T (T&T Group) do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - bố chồng hoa hậu - làm Chủ tịch HĐQT. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ văn phòng.