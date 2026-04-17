Độ giàu có của 'nữ hoàng trượt băng' lộ bra chấn động Olympic

Là một trong những gương mặt nổi bật nhất làng thể thao mùa đông hiện tại, Jutta Leerdam sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 28.

Leerdam sở hữu khối tài sản lớn từ sự nghiệp thể thao và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ảnh: @juttaleerdam/Instagram.

Trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Âu năm nay vừa được công bố, vận động viên trượt băng tốc độ Jutta Leerdam đứng chung hàng với nhiều cái tên nổi bật.

Cô là một trong những cái tên gây ấn tượng đặc biệt tại Olympic mùa đông diễn ra hồi tháng 2, giành huy chương vàng nội dung 1.000 m cho Hà Lan, đồng thời lập kỷ lục Olympic.

Leerdam còn giành thêm huy chương bạc nội dung 500 m, khẳng định vị thế là một trong những vận động viên trượt băng hàng đầu thế hệ mình, tiếp nối thành tích huy chương bạc 1.000 m tại Bắc Kinh năm 2022.

Là con thứ 3 trong gia đình 4 người con, Leerdam được đặt tên theo một vận động viên lướt ván buồm nổi tiếng vì niềm đam mê của cha cô với môn thể thao này, theo News.com.au.

Từng hiếu động, cô được gia đình định hướng thử sức với khúc côn cầu, thể dục dụng cụ và quần vợt. Nhưng đến năm 11 tuổi, cô chuyển sang trượt băng tốc độ. Từ các giải trẻ đến Olympic, sự nghiệp của cô bắt đầu thăng tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, chính những gì Leerdam làm ngoài sân băng mới giúp cô trở thành siêu sao toàn diện.

Nhà vô địch Olympic hiện sở hữu gần 10 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok. Nhờ đó, cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thể thao mùa đông.

Leerdam gây chú ý với khoảnh khắc "PR" cho thương hiệu Nike ở Olympic. Ảnh: Reuters.

Danh sách hợp đồng tài trợ của Leerdam rất đa dạng: từ các thương hiệu thể thao như Red Bull đến các “ông lớn” xa xỉ như Dior và Omega, cùng những thương hiệu phổ thông như Hema.

Giới chuyên gia ước tính các hợp đồng quảng cáo và mạng xã hội giúp cô kiếm từ 400.000 đến 550.000 bảng (14,2 đến 17,8 tỷ đồng ) mỗi năm, với tổng tài sản khoảng 4 triệu bảng (hơn 14.000 tỷ đồng ) vào năm 2026. Chỉ riêng mỗi bài đăng Instagram có thể mang về cho cô khoảng 55.000 bảng (gần 2 tỷ đồng ).

Đặc biệt, sau khi giành huy chương vàng Olympic hồi tháng 2, khoảnh khắc Leerdam kéo khóa bộ đồ thi đấu, để lộ áo bra thể thao mang thương hiệu Nike bên trong trở thành hình ảnh gây bão.

Cú “PR” này được đồn đoán giúp Leerdam thu về tới 730.000 bảng ( 26 tỷ đồng ).

Ngoài khối tài sản ấn tượng ở tuổi 28, "nữ hoàng trượt băng" Hà Lan còn gây chú ý với mối tình cùng YouTuber Jake Paul. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 4/2023 và đính hôn năm 2025.