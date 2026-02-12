Đồ gia truyền Bắc Mỹ bốc hơi theo cơn sốt giá bạc

Các cửa hàng tiền xu và trang sức ở Bắc Mỹ ghi nhận một lượng lớn khách hàng tìm đến để bán các vật phẩm sưu tầm, đồ bạc và những “kho báu” gia đình sau đợt tăng giá lịch sử của kim loại bạc.

Mặc dù được coi là kim loại quý, bạc từ lâu vẫn bị cho là kém hấp dẫn so với vàng, vốn là kênh đầu tư phổ biến đối với những người tìm kiếm nơi lưu trữ tài sản an toàn. Tuy nhiên, đà tăng giá mạnh của bạc trong vài tháng qua đã khiến nhiều người bắt đầu xem xét lại những vật dụng bằng bạc đang nằm trong ngăn kéo hay tủ đồ tại nhà.

Ông Greg Cohen, nhà sưu tập tiền xu tại Stack’s Bowers Galleries - cửa hàng tiền xu quý hiếm trên Đại lộ Park ở khu Midtown Manhattan, cho biết nhiều khách hàng mang đến “những món đồ mà họ hoàn toàn quên mất là mình từng có và vốn chỉ nằm trong két sắt hoặc tủ quần áo ở đâu đó. Trước đây họ chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ đây họ nhận ra tổng giá trị của chúng thực sự rất lớn”.

Theo ông Cohen, Stack’s Bowers - cửa hàng có chi nhánh trên toàn thế giới và thuộc sở hữu của Gold.com Inc, đã trải qua một năm rất bận rộn. Lượng khách trung bình mỗi ngày tăng từ 30 lên khoảng 50 người, và phần lớn đến để bán thay vì mua.

Giá kim loại bạc đã biến động mạnh trong những tuần gần đây, nhưng vẫn cao hơn gấp đôi so với một năm trước, đẩy giá trị của các món đồ bạc, trang sức và tiền xu lên mức cao hơn nhiều so với đánh giá trước đây của các nhà sưu tập. Bạc tái chế hoặc bạc phế liệu chiếm khoảng 19% tổng nguồn cung vào năm 2025 và khối lượng từ trang sức, đồ bạc và tiền xu cao hơn đáng kể so với dự đoán của các nhà phân tích trong năm qua.

Các đại lý cho biết tháng 1 vừa qua là tháng kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay, nhờ khối lượng giao dịch bạc và các sản phẩm kim loại quý tăng vọt. Giao dịch bạc sôi động khi giá trị các đồng xu bạc của Mỹ sản xuất trước năm 1965 gần như tăng gấp 3 kể từ đầu năm ngoái.

Ông Gary Tancer, chủ sở hữu Coin & Jewelry Gallery ở Boca Raton, cho biết riêng trong tháng 1, lượng bạc ông mua vào cao gấp 10 lần mức trung bình cả năm, với số tiền chi trả trung bình trong khoảng từ 8.000 đến 10.000 USD .

Trong khi đó, ông Chris Pollock, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của Canada Gold, một trong những nhà buôn kim loại quý hàng đầu Bắc Mỹ, cho biết, chỉ riêng trong tháng 12/2025, công ty đã tinh chế được lượng bạc phế liệu kỷ lục lên đến 2 tấn. Phần lớn trong số này là các đồng xu từng được người dân cẩn thận lưu giữ trong bộ sưu tập, nhưng nay đã được đưa đi nấu chảy.

Lượng bạc khổng lồ đổ vào thị trường đang gây áp lực lên các nhà tinh luyện, những nơi thu gom phế liệu và các vật liệu chứa kim loại khác để chế biến thành các sản phẩm có độ tinh khiết cao như thỏi bạc.

Theo ông Dominik Sperzel, người đứng đầu bộ phận giao dịch của Heraeus Precious Metals, một trong những nhà tinh luyện kim loại quý lớn nhất thế giới của Đức, hãng đang phải đối mặt với tình trạng tồn đọng đơn hàng lớn. Trước đây, thời gian xử lý đơn chỉ khoảng vài tuần, nhưng hiện đã kéo dài tới vài tháng.