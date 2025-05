Đò chở 10 học sinh lật trên sông Mã

Chiếc đò chở khoảng 10 học sinh qua sông Mã để đến trường khi cập bến bị mất cân bằng và lật nghiêng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 23/5, thông tin từ UBND xã Lương Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền chở học sinh.

Chiếc đò chở học sinh bị lật. Ảnh: CTV.

7h sáng cùng ngày, khoảng 10 học sinh ở thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung đi đò qua sông Mã để đến trường học.

Khi đò đã qua sông và cập bến, do các em chen nhau lên bờ khiến đò mất cân bằng và bị lật nghiêng. Rất may, tất cả học sinh và người lái đò đều lên được bờ an toàn.

Theo lãnh đạo xã Lương Trung, thôn Chòm Mốt có 136 hộ với 616 nhân khẩu. Trong đó khoảng 60 học sinh thường ngày phải đi đò ra trung tâm xã để học tập.

Chính quyền địa phương đã đóng chiếc đò bằng sắt, bố trí người lái đò để đưa người dân qua sông hàng ngày.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, vào mùa mưa, nước sông Mã dâng cao, chảy xiết nên việc qua lại bằng đò rất nguy hiểm. Nhiều năm qua, địa phương đã đề nghị cấp thẩm quyền xây dựng cây cầu cứng, nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư.