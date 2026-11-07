Divock Origi bất ngờ theo học tại Harvard

Chỉ 5 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, cựu tiền đạo Liverpool, Divock Origi, bất ngờ xuất hiện tại Đại học Harvard để theo đuổi chương trình đào tạo về kinh doanh.

Divock Origi đăng tải hình ảnh đang đi học ở Havard. Ảnh: Instagram/@divockorigi.

Ở tuổi 31, Divock Origi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời sau bóng đá. Theo The Sun, cựu tiền đạo người Bỉ đăng ký tham gia chương trình Crossover Into Business của Harvard Business School (Mỹ). Đây là khóa học dành cho các vận động viên chuyên nghiệp muốn trang bị kiến thức kinh doanh và chuẩn bị cho sự nghiệp sau khi giải nghệ.

Chương trình kéo dài một học kỳ, mỗi học viên được kết nối với hai cố vấn là sinh viên MBA tại Harvard. Nội dung tập trung vào những kỹ năng kinh doanh thực tiễn, thay vì đào tạo để cấp bằng MBA chính quy.

Việc Origi lựa chọn Harvard không quá bất ngờ nếu nhìn vào những dự định ngoài sân cỏ của anh. Cựu tiền đạo Liverpool từ lâu đã quan tâm đến lĩnh vực thời trang. Anh đang phát triển công ty đại diện cầu thủ DLF Sports cùng đối tác Marvin Willem Ofori.

Origi từng chia sẻ mong muốn theo đuổi thời trang một cách nghiêm túc. “Tôi thực sự tận tâm với việc theo đuổi thời trang như một nghề thủ công”, anh nói. Cựu tuyển thủ Bỉ cũng muốn tìm hiểu lịch sử ngành công nghiệp này và có cơ hội làm việc với những nhà thiết kế hàng đầu.

Origi chính thức tuyên bố giải nghệ ngày 8/6, sau quãng thời gian cuối sự nghiệp không như kỳ vọng. Lần gần nhất anh thi đấu chuyên nghiệp là năm 2024. Hợp đồng giữa tiền đạo này và AC Milan cũng chấm dứt vào tháng 12/2025.

Dù không sở hữu vị thế ngôi sao hàng đầu, Origi vẫn là cái tên được người hâm mộ Liverpool yêu mến. Trong 7 năm khoác áo đội chủ sân Anfield, anh thường xuyên tạo dấu ấn ở những thời khắc quan trọng dưới thời HLV Jurgen Klopp.

Bàn thắng phút 96 trong trận derby Merseyside với Everton năm 2018 là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Một năm sau, Origi lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Barcelona ở bán kết Champions League. Anh tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết, giúp Liverpool đánh bại Tottenham 2-0 và lên ngôi vô địch.

Highlights Liverpool 0-1 Arsenal Đêm 1/11, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

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