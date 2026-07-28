Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 9441 về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy 22/8.

Như vậy, cùng với ngày nghỉ cuối tuần, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 của cán bộ, công chức, viên chức sẽ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ 29/8 đến hết 2/9.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động bố trí nghỉ ngày 2/9 lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba 1/9 hoặc thứ Năm 3/9. Phương án nghỉ phải được thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.